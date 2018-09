Dijkhoff heeft geen problemen met omstreden tweets van nieuw VVD-Kamerlid

Wat Dijkhoff betreft is Aartsen "van harte welkom" in de VVD-fractie.

Dijkhoff en Aartsen zijn geen onbekenden van elkaar. De fractievoorzitter heeft er geen geheim van gemaakt dat zijn stem tijdens de Tweede Kamerverkiezingen naar het aspirant-Kamerlid is gegaan.

VVD-wethouder Rob Berkhout riep de VVD en Dijkhoff eerder op de dag op om de installatie van Aartsen te blokkeren. "Ik kan mij niet voorstellen dat wij gezamenlijk zo'n eikel erbij willen hebben", schreef de wethouder van de gemeente Wormerland op Twitter.

Bert Homan, VVD-raadslid in Assen, heeft Aarts opgeroepen zich terug te trekken. "In het belang van de VVD en de politiek in het algemeen; trek je terug. Dit kan echt niet", schreef hij op Twitter.

Opvolger van Hennis in opspraak om tweets

Aartsen, momenteel fractievoorzitter namens de VVD in Breda, is de laatste dagen in opspraak gekomen vanwege berichten die hij in het verleden op Twitter heeft geplaatst.

Zo toonde hij in 2009 weinig sympathie voor een persoon die zelfmoord had gepleegd. "GVD! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief."

In 2016 twitterde hij: "Een heerlijk avondje NAC: zwarte pieten in NAC-shirts op het veld en Ow Sylvana van Rob van Daal door de speakers. #humor."

Het lied verwijst naar Sylvana Simons, die voor onder meer een andere invulling van Zwarte Piet tijdens het sinterklaasfeest pleit. Simons kreeg na haar stellingname doodsbedreigingen en moest beveiligd worden.

In 2010 twitterde hij naar een andere gebruiker van het medium: "Als je die bril op een lekker wijf zou zetten, zou ik m'n hond erop gooien!"

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff noemt de tweets "dom", maar vindt het geen reden om zijn stadsgenoot te laten vallen. "Laten we ook accepteren dat mensen dingen doen die niet slim zijn", aldus Dijkhoff.

Kersvers Kamerlid trekt uitspraken niet in

Aartsen, de beoogde opvolger van Hennis-Plasschaert die de Kamer voor een functie bij de VN verlaat, reageerde zaterdag tegenover BN DeStem op de verontwaardiging. Hij zei geen spijt te hebben van zijn tweets. "Ik ben wie ik ben", aldus Aartsen.

"Als mensen het nu nodig vinden om mijn negenduizend tweets van de afgelopen jaren te gaan doorspitten omdat ik nu Tweede Kamerlid word, dan moeten ze dat vooral doen."

Maandag veranderde hij van mening en liet hij weten bij nader inzien toch wel spijt te hebben van de tweet over mensen die zelfmoord plegen.

VVD al zesmaal partij met meeste integriteitsschandalen

Omdat Aartsen op de VVD-kieslijst staat, kan de partij hem het Kamerlidmaatschap niet ontzeggen. De partij kan hoogstens druk uitoefenen om af te zien van een zetel.

Partijvoorzitter Christianne van der Wal laat in een reactie weten dat de kwestie een zaak van de fractie is. Ze schreef eerder in een mail aan de leden te balen wanneer VVD'ers in opspraak raken.

De partij van premier Mark Rutte heeft al langer een probleem met partijgenoten die in opspraak raken. De partij werd dit jaar voor de zesde keer op rij de partij met de meeste integriteitsschandalen.

Onlangs vertrok Kamerlid Han ten Broeke vanwege een "ongelijkwaardige relatie" met een medewerker. Dijkhoff noemde de affaire "fnuikend voor het beeld".

