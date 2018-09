Nederland stopt steun aan oppositie Syrië na militaire nederlagen

De steun aan de rebellen die met geweld proberen president Bashar Al Assad ten val te brengen is afgelopen voorjaar al gestaakt.

Nu eindigt ook de hulp aan de hulpverleners van de reddingsorganisatie Witte Helmen en aan de politiemacht en het lokale bestuur in opstandig gebied, schrijven minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft sinds 2015 70 miljoen euro uitgegeven om de tegenstanders van Assad te helpen. Dat geld is vooral besteed aan goederen voor de rebellen, aan de politie in rebellengebied en aan de Witte Helmen. Vooral op de hulp aan de eerste twee kwam geregeld kritiek, omdat zij zouden samenwerken met extremisten in de regio.

De hulp aan de Witte Helmen, die de afgelopen jaren golden als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede, loopt pas in december af. Maar zodra het laatste belegerde rebellenbastion in Noord-Syrië is gevallen, lijkt ook hun rol uitgespeeld.

De beide ministers zijn teleurgesteld dat de hulp weinig teweeg heeft gebracht. Ze kijken met lede ogen naar de nederlaag die zich voor de Syrische oppositie aftekent, omdat ze niet geloven dat die duurzame vrede inluidt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!