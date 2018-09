Broekers-Knol zwaait af als voorzitter Eerste Kamer

De 71-jarige jurist had zelf wel door gewild als voorzitter, omdat er net een nieuwe griffier is die zich nog moet inwerken en vanwege de verhuizing die aanstaande is, zei ze in WNL Op Zondag.

Haar partij ziet echter liever "vers bloed". Broekers, die in 2015 "bij uitzondering" een extra termijn kreeg gegund door de VVD, vindt dat "heel goed te begrijpen".

De vertrekkend voorzitter maakt zich zorgen over het teruglopend aantal juristen in de Senaat. "Partijen moeten ervoor zorgen dat ze een paar goede juristen in huis hebben", aldus Broekers-Knol. "Zij kunnen het beste de wetgeving controleren, want zij zijn daar het beste in getraind."

De VVD-politica zit sinds 2001 in de Eerste Kamer. Ze hield zich daar vooral met de onderwerpen justitie en veiligheid bezig. Sinds 2013 was ze voorzitter van de Senaat, als opvolger van Fred de Graaf.

De VVD zegt Broekers-Knol "ontzettend dankbaar" te zijn. "Ze heeft zich natuurlijk al die jaren keihard ingezet." Langer aanblijven was echter niet aan de orde: "zo zijn onze regels". Partijgenoot en medesenator Annemarie Jorritsma zou een voorname kandidaat voor de opvolging van Broekers-Knol zijn.

