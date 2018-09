'D66-leden vrezen dat affaire Pechtold politieke gevolgen gaat hebben'

Dat blijkt uit een rondgang van NRC​ langs meer dan twintig lokale actieve D66'ers. Meerdere betrokkenen vermoeden dat de zaak "Pechtolds vertrek uit Den Haag bespoedigt".

Lok, met wie Pechtold een affaire had, stapte deze week uit de gemeenteraad. "Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten", motiveerde ze haar vertrek in een brief aan de burgemeester.

Dat had er volgens haar toe kunnen leiden dat ze gedwongen werd af te treden. Het duoraadslid Lok besloot liever "met opgeheven hoofd" zelf uit de Meppelse raad te stappen.

Pechtold ligt ook om formatiekeuzes onder vuur

In de brief schrijft ze verder dat de relatie, waar eind 2017 voor het eerst over geschreven werd in Story, op een "zeer pijnlijke manier" verbroken is.

Een woordvoerder van Pechtold bevestigde in juni 2018 dat de relatie reeds voorbij was. In gesprek met Hart van Nederland zegt de D66-leider het besluit van Lok om te vertrekken te betreuren, maar zich niet in haar woorden te herkennen.

De affaire van Lok is overigens niet het enige onderwerp waardoor de positie van Pechtold binnen D66 onder vuur ligt. Veel leden zijn het niet eens met de keuzes die de partij heeft gemaakt bij de kabinetsformatie, zoals het afschaffen van het referendum, het omstreden afschaffen van de dividendbelasting.

Deze zaken zijn aan de achterban niet uit te leggen, bemerkten lokale D66'ers eerder dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen.

'Aftreden op partijcongres in oktober logische stap'

Binnen de partij wordt voorspeld dat Pechtold op het partijcongres op 6 oktober zijn vertrek aankondigt. Dat zou ook een logisch moment zijn, gezien de verkiezingen voor de Provinciale Staten en het Europees Parlement in de lente van 2019.

De partijleden beklemtonen overigens wel dat zij Pechtold een "eervolle aftocht gunnen". De voormalige burgemeester van Wageningen trok de partij uit het slop toen D66 nog maar een handvol zetels in de Tweede Kamer had.

