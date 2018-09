Partijvoorzitter: 'Privéleven Pechtold niet van invloed op zijn positie binnen D66'

Anne Lok, een D66-raadslid uit Meppel met wie Pechtold een affaire had, stapte deze week uit de gemeenteraad. ''Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten’’, zo motiveerde ze haar vertrek in een brief aan de burgemeester.

De partijen uit de coalitie komen wekelijks onderling op donderdag bij elkaar, om de gang van zaken in en rond het kabinet te bespreken. Demmers was daar voor D66 ook bij, maar de beschuldigingen van Lok zijn wat haar betreft niet van invloed op de partij.

Demmers kent Pechtold al jaren, en als vrienden kan het onderwerp ter sprake komen, zegt ze. Maar een zaak van de partij is het niet. ''Wij gaan niet over het privéleven van Alexander."

Anne Lok, een D66-raadslid uit Meppel met wie Pechtold een affaire had, stapte deze week uit de gemeenteraad. Ze deelde die functie met de fractievoorzitter van de partij. D66 heeft in Meppel één zetel. Lok stond als vijfde op de lijst.

D66-leider zou met 'karaktermoord' op ex hebben gedreigd

''Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten", motiveerde ze haar vertrek in een brief aan de burgemeester. Dat had er volgens haar toe kunnen leiden dat ze gedwongen werd af te treden. Lok besloot liever "met opgeheven hoofd" zelf uit de raad te stappen.

In de brief schrijft ze verder dat de relatie, waar eind 2017 voor het eerst over geschreven werd in Story, op een "zeer pijnlijke manier" verbroken is.

De Volkskrant schreef eerder op donderdag dat Demmers niet aan de integriteit van Pechtold twijfelt, maar wel opheldering van hem wil over de beschuldigingen van machtsmisbruik die het afgetreden Meppelse raadslid aan zijn adres heeft geuit.

​Pechtold herkent zich niet in woorden Lok

Een woordvoerder van Pechtold bevestigde in juni 2018 dat de relatie reeds voorbij was. In gesprek met Hart van Nederland zegt de D66-leider het besluit van Lok om te vertrekken te betreuren, maar zich niet in haar woorden te herkennen.

"Ik voel geen behoefte om me te verantwoorden voor dat beeld, waar ik me totaal niet in herken. Ik vind het een vervelende kwestie en vind het verdrietig dat ze dit besluit heeft genomen", aldus de fractieleider van de regeringspartij.

