ChristenUnie in het nauw door uitzetten tieners Lili en Howick

"Het is bekend dat wij voor de verruiming van het kinderpardon waren. Tijdens de formatie hebben we van alles gedaan om dat voor elkaar te krijgen. Dat had nu ook geholpen", zegt Joël Voordewind van de ChristenUnie dinsdag.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie denken verschillend over het terugsturen van kinderen naar het land van herkomst.

Onlangs bepaalde de Raad van State dat Lili en Howick teruggestuurd mogen worden naar Armenië, het land waar zij in 2008 met hun moeder vandaan kwamen.

D66 en de ChristenUnie willen het kinderpardon verruimen, maar moesten dat punt opgeven tijdens de kabinetsonderhandelingen. De regeling blijft zoals deze was. Voordewind, publiekelijk een ferm voorstander van de verruiming, noemde dat eerder "misschien wel de grootste teleurstelling uit het regeerakkoord". ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers had het over “een enorm bittere pil”.

Geen debat in de Kamer

Een verzoek van Denk voor een debat over de uitzetting werd geblokkeerd door de vier coalitiepartijen. Zij stellen dat er in de Kamer niet wordt gedebatteerd over individuele zaken. De Kamer doet dat overigens wel, zoals dat het geval was bij de zaak met betrekking tot het proefverlof van Volkert van der Graaf.

SP, GroenLinks, PvdA, en PvdD steunden het verzoek van Denk wel.

Kinderen spreken geen Armeens

Er is veel verontwaardiging over het besluit, omdat de kinderen in Nederland geworteld zijn. Ze spreken geen Armeens en hebben er geen vrienden en familie. De moeder is al teruggekeerd maar heeft geen werk en huisvesting. Ze kampt bovendien met psychische problemen maar wil daar niet voor geholpen worden.

Als de tieners worden teruggestuurd, eist Voordewind dat er goede scholing, goede huisvesting en psychologische begeleiding is. "De terugkeer moet humaan zijn", aldus de parlementariër.

Er is nog een laatste mogelijkheid dat het kabinet besluit Lili en Howick in Nederland te houden. Staatssecretaris Mark Harbers van Veiligheid en Justitie heeft die bevoegdheid, maar liet al weten dat zo’n besluit niet voor de hand ligt.

Uiterlijk 8 september moeten de kinderen het land hebben verlaten.

