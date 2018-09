Oud-minister Hennis-Plasschaert verlaat Kamer en gaat VN-missie leiden in Irak

Dat maakt Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de VN, vrijdagavond bekend in New York. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws bevestigd.

Hennis-Plasschaert volgt in het najaar de Slowaak Jan Kubis op, die sinds 2015 de hoogste VN-vertegenwoordiger is in Irak. Het is de tweede keer dat een Nederlander deze functie zal bekleden. Ze treedt in de voetsporen van Ad Melkert, die van 2009 tot 2011 de functie vervulde.

De oud-minister geldt als een vertrouweling van premier Mark Rutte. Zij stond bij de laatste verkiezingen voor de Tweede Kamer op de tweede plaats van de VVD-lijst. Na de verkiezingen werd haar naam genoemd voor een ministerspost op Buitenlandse Zaken, maar die functie ging naar Halbe Zijlstra.

Hennis-Plasschaert was tot begin oktober 2017 minister van Defensie. Ze trad af na een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over een ongeval in Mali dat twee militairen het leven kostte. Sindsdien zit ze in de Tweede Kamer.

Hennis kreeg 150.000 voorkeursstemmen

Na haar aftreden besloot ze wel in de Tweede Kamer te blijven zitten. Ze was met bijna 150.000 voorkeurstemmen gekozen. Daar hield de 45-jarige Hennis-Plasschaert zich bezig met de Rijksbegroting en internationale financiën. Haar naam dook onlangs nog wel op in het rijtje mogelijke kandidaten voor het burgemeesterschap van Amsterdam.

De geboren Limburgse maakte carrière in Brussel en zat van 2004 tot 2010 in het Europees Parlement. Daarna haalde de VVD haar naar Den Haag. Twee jaar later volgde de beloning en werd ze de eerste vrouwelijke minister van Defensie.

Het is de tweede prominente VVD'er die deze week bekendmaakt de Kamer te verlaten. Donderdag liet buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke weten dat hij opstapt vanwege een ''ongelijkwaardige" relatie met een fractiemedewerker in 2013.