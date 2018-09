Dijsselbloem: 'Lot Rutte hing aan zijden draad tijdens Griekse crisis'

Dat zegt minister van Financiën in het kabinet-Rutte II en PvdA'er Jeroen Dijsselbloem in een gesprek met NU.nl.

Dijsselbloem publiceert binnenkort een boek over zijn periode als voorzitter van de Eurogroep en beschrijft daarin de bijna-kabinetscrisis.

"Een deel van de VVD was heel erg kritisch op de deal met de Grieken en op de bankenunie. De VVD en Rutte hadden een enorme aanvaring", zegt Dijsselbloem. "Rutte heeft mij weleens verteld dat zijn politieke lot aan een zijden draadje hing."

De partij was verdeeld over het derde steunpakket voor Griekenland van 86 miljard euro in 2015. "Er gingen meerdere bloederige fractievergaderingen vooraf aan het debat", schrijft Dijsselbloem.

Volgens hem wilde een flinke meerderheid van de VVD-fractie tegen het akkoord stemmen. Daar zaten naar verluidt Mark Harbers (nu staatssecretaris), Han ten Broeke (inmiddels opgestapt als Kamerlid) en oud-fractievoorzitter Halbe Zijlstra tussen.

Uiteindelijk stemde alleen het laaggeplaatste Kamerlid Joost Taverne tegen de noodsteun. Hij keerde niet terug op de kieslijst bij de volgende verkiezingen.

'Geen gedoe in Nederland door Grieken'

Tijdens dat debat liet Harbers ook doorschemeren dat het had gestormd bij de liberalen. "Ik wil niet dat chaos in Griekenland verder gedoe geeft in Nederland", zei hij eind zomer drie jaar geleden.

Dijsselbloem bestempelt dat optreden nu als "ontwapende eerlijkheid" van de VVD'er.

Voor Rutte was de kwestie heel ingewikkeld. Hij had tijdens de campagne voor de verkiezingen in 2012 beloofd dat er geen cent meer naar Griekenland zou gaan. Het land was toen al met twee noodprogramma's overeind gehouden.

Als de VVD-fractie in 2015 tegen had gestemd, was het kabinet gevallen. Coalitiepartner PvdA was namelijk voor steun onder strenge voorwaarden. Rutte had bovendien zelf zijn akkoord gegeven aan het derde steunpakket en was nauw betrokken bij de laatste fase van de onderhandelingen.

"Dan moet je als VVD dus ook Rutte laten vallen, dat hebben ze niet gedaan", aldus Dijsselbloem.