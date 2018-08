Geert Wilders ziet vanwege dreigementen af van cartoonwedstrijd

"Er staat een prijs op mijn hoofd, een hoge Pakistaanse geestelijke heeft - zo vertelde de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) me recent - een fatwa tegen me uitgesproken en er is iemand gearresteerd die claimde me te willen vermoorden", zo schrijft Wilders in een bericht op Twitter.

De wedstrijd moest in november in het extra beveiligde gedeelte van de Tweede Kamer plaatsvinden. De partij zou al honderden inzendingen van spotprenten ontvangen hebben. Volgens de PVV-voorman lopen inmiddels "ook anderen gevaar door alle dreigementen".

Bronnen binnen de veiligheidsdiensten laten donderdagavond aan de NOS weten niet eerder op de hoogte te zijn geweest van de beslissing van Wilders, ze moesten het via Twitter vernemen. De NCTV meldt aan NU.nl dat zij Wilders geen advies hebben gegeven over het terugtrekken van de wedstrijd. Ook is er geen overleg geweest over voor- en nadelen van de tekenwedstrijd.

Onrust in Pakistan nam afgelopen dagen toe

Vanwege de wedstrijd riep een islamitische partij in Pakistan woensdag nog op om de Nederlandse ambassadeur uit te zetten. De oproep kwam terwijl duizenden activisten de straat op gingen in Lahore.

De demonstratie was georganiseerd door de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Die groep werd bij de laatste verkiezingen in Pakistan de vijfde partij en geldt als 'verdediger van de wet en straffer van godslasteringen'.

Een protestmars georganiseerd door de TLP is afgeblazen door het besluit van Wilders. Woensdag begon de mars met enkele duizenden moslims. Donderdag waren de demonstranten in de buurt van de hoofdstad Islamabad

Afbeelden profeet Mohammed in veel landen verboden

Premier Rutte heeft eerder al benadrukt dat de Nederlandse overheid niets met de actie van Wilders van doen heeft, maar dat deze onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Het afbeelden van de profeet Mohammed wordt in grote delen van de islamitische wereld als heiligschennis gezien en is daarom verboden.

Taliban roept op om Nederlandse militairen aan te vallen

De Taliban hebben Afghaanse militairen opgeroepen Nederlandse militairen die in Afghanistan actief zijn aan te vallen. De oproep kwam donderdag kort voordat Wilders de wedstrijd afblies.

In een verklaring noemde de belangrijkste woordvoerder van de Taliban de wedstrijd een "godslasterlijke en vijandige actie" van Nederland tegen alle moslims.

Vanwege de oproep blijven de Nederlandse militairen die aanwezig zijn in Afghanistan zo veel mogelijk binnen. Een woordvoerder van Defensie laat weten dat de militairen alleen het kamp verlaten als dat "hoogst noodzakelijk" is. De meeste Nederlandse militairen verblijven in Mazar-e-Sharif.

Defensie wil eerst weten hoe ernstig de dreiging is. "Daar willen we eerst zicht op krijgen." Daarna wordt de zaak opnieuw beoordeeld. In Afghanistan zitten ongeveer honderd Nederlandse militairen.