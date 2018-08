Geert Wilders trekt cartoonwedstrijd in om dreigementen

"Er staat een prijs op mijn hoofd, een hoge Pakistaanse geestelijke heeft - zo vertelde de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, red.) me recent - een fatwa tegen me uitgesproken en er is iemand gearresteerd die claimde me te willen vermoorden", zo schrijft Wilders in een bericht op Twitter.

De wedstrijd moest in november in het extra beveiligde gedeelte van de Tweede Kamer plaatsvinden. De partij zou al honderden inzendingen van spotprenten ontvangen hebben.

Volgens de PVV-voorman lopen inmiddels "ook anderen gevaar door alle dreigementen". Vanwege de wedstrijd riep een islamitische partij in Pakistan woensdag nog op om de Nederlandse ambassadeur uit te zetten. De oproep kwam terwijl duizenden activisten de straat op gingen in Lahore.

De demonstratie was georganiseerd door de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Die groep werd bij de laatste verkiezingen in Pakistan de vijfde partij en geldt als 'verdediger van de wet en straffer van godslasteringen'.

Afbeelden profeet Mohammed in veel landen verboden

Premier Rutte heeft eerder al benadrukt dat de Nederlandse overheid niets met de actie van Wilders van doen heeft, maar dat deze onder de vrijheid van meningsuiting valt.

Het afbeelden van de profeet Mohammed wordt in grote delen van de islamitische wereld als heiligschennis gezien en is daarom verboden.