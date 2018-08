VVD-Kamerlid stapt op om 'ongelijkwaardige relatie' met medewerkster

Dat laat hij donderdag weten in een verklaring. De relatie speelde in 2013, maar nu deze openbaar is geworden, besluit Ten Broeke de Tweede Kamer alsnog te verlaten. Dat doet hij na een publicatie van HP/De Tijd eerder op de dag.

"Dat was een ongelijkwaardige relatie", stelt hij. "Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik Kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig."

Volgens Ten Broeke is er niets "onoorbaars" voorgevallen, maar omdat integriteit geen onderwerp van discussie mag worden, besluit hij toch zijn Kamerlidmaatschap neer te leggen, schrijft Ten Broeke.

De medewerkster in kwestie weerspreekt de versie van de VVD'er. De uitleg van Ten Broeke staat haaks op haar lezing van wat er destijds gebeurd is, schrijft ze in een verklaring op de site van De Telegraaf. "Er heeft inderdaad een voorval plaatsgevonden in 2013, waarvan ik melding heb gemaakt bij mijn leidinggevende."

De vrouw noemt het "kwetsend en verdrietig" dat dit verhaal nu zo in de publiciteit komt, zonder verder in details te treden.

VVD'er bereikte overeenkomst met medewerkster

Ten Broeke schrijft dat de voormalige VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra hem in het verleden op de hoogte heeft gesteld dat de medewerkster hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigde.

Zijlstra adviseerde de medewerkster om aangifte te doen en bood haar een advocaat aan. Omdat het volgens Ten Broeke om een relatie met wederzijds goedvinden ging, adviseerde Zijlstra ook aangifte te doen, in dit geval van smaad.

Uiteindelijk deed niemand aangifte. "Al snel bleek echter dat de medewerkster en ik deze kwestie het liefst achter ons wilden laten", schrijft Ten Broeke. "Ik beschouw de zaak, toen en nu, als afgedaan", luidt de verklaring van de medewerkster.

Het werd uiteindelijk 'agree to disagree'. Zowel Ten Broeke als de medewerkster gaat niet verder in op wat er precies afgesproken is.

Fractieleider Dijkhoff had Ten Broeke uit fractie gezet

Voor Zijlstra was deze overeenkomst volgens Ten Broeke "onbevredigend" en liet de integriteitscommissie van de VVD de zaak onderzoeken. Die commissie sprak met beide partijen en met de fractieleiding. De partij maakt de uitkomst van dat onderzoek vooralsnog niet openbaar. Feit is wel dat Ten Broeke als Kamerlid kon aanblijven.

Opvallend is dat huidige fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die bij zijn aantreden over de zaak werd ingelicht, het heel anders aangepakt zou hebben. Hij laat donderdag weten dat Ten Broeke onder zijn leiding niet had kunnen aanblijven. "Kamerleden horen geen relaties te hebben met medewerkers. Dat is niet verenigbaar", aldus Dijkhoff.

Integriteitskwesties blijven de VVD achtervolgen. Zo zou het Kamerlid Wybren van Haga zich nog te veel bemoeien met zijn vastgoedbedrijf, terwijl hij de werkzaamheden eigenlijk op afstand zou zetten. Ook overtrad hij de huurregels in Amsterdam.

Partijvoorzitter Christianne van der Wal maakt van integriteit een belangrijk punt. "Integriteit moet vanzelfsprekend zijn", schreef ze vorig jaar november aan VVD'ers. "Ikzelf baal er iedere keer weer van als er een VVD'er in opspraak komt. Dat moet echt stoppen", aldus Van der Wal.

Zij verving de opgestapte Henry Keizer. Hij legde zijn functie onder druk neer, omdat hij niet integer handelde bij een zeer omstreden zakendeal.

Ten Broeke werd genoemd als kandidaat voor ministerschap

De 49-jarige Ten Broeke was bij de VVD verantwoordelijk voor de buitenlandwoordvoering en zat sinds de verkiezingen van 2006 in de Kamer. Hij werd vorig jaar genoemd als kandidaat voor het ministerschap van Buitenlandse Zaken, maar schrijft dat Zijlstra, die de functie wel kreeg, voor hem in de rij stond.

Toen Zijlstra aftrad als minister, was Ten Broeke niet meer in beeld, omdat hij met gezondheidsproblemen kampte. Hij verliet de Kamer voor enkele maanden.

Vorige week kwam Ten Broeke ook in opspraak toen hij erkende ten onrechte pr-activiteiten niet te hebben gemeld aan de daarvoor bedoelde registers van de Tweede Kamer. Het gaat om een reis en betalingen voor een besloten bijeenkomst in september vorig jaar in Antwerpen.