VVD-Kamerlid Ten Broeke stapt op om 'ongelijkwaardige relatie' met medewerkster

Dat laat hij donderdag weten in een verklaring. De relatie speelde in 2013, maar nu deze openbaar is geworden besluit Ten Broeke de Tweede Kamer alsnog te verlaten. Dat doet hij na een publicatie van HP de Tijd donderdag.

"Dat was een ongelijkwaardige relatie", stelt hij. "Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik Kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig."

"In dit vak leef je in een glazen huis en mag je integriteit geen onderwerp van discussie worden", schrijft Ten Broeke. "Daarom heb ik, hoewel ik mijzelf en anderen recht in de ogen kan aankijken, toch besloten mijn Kamerlidmaatschap neer te leggen. Ik heb de Kamervoorzitter daar zojuist van op de hoogte gesteld."

VVD'er bereikte overeenkomst met medewerkster

Ten Broeke schrijft dat voormalig VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra hem in het verleden op de hoogte heeft gesteld dat de medewerkster hem beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Ten Broeke ging het om een relatie met wederzijds goedvinden, maar de vrouw zou volgehouden hebben dat het ging om grensoverschrijdend gedrag.

De vrouw zou door de VVD geadviseerd zijn aangifte te doen, maar heeft dit uiteindelijk niet gedaan. Ten Broeke en de medewerkster bereikten een juridische overeenkomst waarin werd besloten de kwestie te laten rusten. De overeenkomst heeft volgens hem vijf jaar standgehouden, tot donderdag.

De VVD voerde destijds een integriteitsonderzoek uit, maar de uitkomsten hiervan zijn geheim. Hetzelfde geldt voor een overeenkomst die Ten Broeke en de medewerker sloten, om niet over de zaak te spreken. Feit is wel dat Ten Broeke kon aanblijven. Hij stapt nu alsnog op omdat de kwestie openbaar is.

Ten Broeke werd genoemd als kandidaat voor ministerschap

De 49-jarige Ten Broeke was bij de VVD verantwoordelijk voor de buitenlandwoordvoering en zat sinds de verkiezingen van 2006 in de Kamer. Hij werd vorig jaar genoemd als kandidaat voor het ministerschap van Buitenlandse Zaken, maar hij meldde zich zelf vanwege gezondheidsproblemen af.

Vorige week kwam Ten Broeke ook in opspraak toen hij erkende ten onrechte pr-activiteiten niet te hebben gemeld aan de daarvoor bedoelde registers van de Tweede Kamer. Het gaat om een reis en betalingen voor een besloten bijeenkomst in september vorig jaar in Antwerpen.

De huidige VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff respecteert het besluit van Ten Broeke. "Los van de fout die hij zelf ook onderkent, was Han een Kamerlid met veel gezag in de Kamer en in binnen- en buitenland".

Dijkhoff vindt dat de toenmalige fractieleiding zorgvuldig heeft gehandeld. Hij stelt wel dat hij een Kamerlid met een ongepaste relatie weg zou sturen.