50Plus stopt samenwerking met eigen wetenschappelijk bureau

Dat schrijft de Volkskrant op basis van een brief die de krant in handen heeft. Zowel het wetenschappelijke bureau als Geert Dales, voorzitter van 50Plus, hebben het nieuws in de krant bevestigd.

Richard de Mulder, de directeur van de denktank, zegt tegen de krant dat Dales de samenwerking op wil zeggen, omdat de onderzoeken te onafhankelijk zijn. Zo kwam er veel kritiek op het onderzoek na de verkiezingen in 2017.

De Mulder zegt in de krant dat Dales wil dat vijf bestuursleden en één externe medewerker het veld ruimen, naar aanleiding van dat verkiezingsonderzoek. "50Plus wil dat wij een soort pinautomaat zijn die peilingen en onderzoekjes voor de partij betaalt", stelt De Mulder in de krant.

Dales ontkent stellig dat de partij daarom van het bureau af wil. "Dat is je reinste flauwekul", zegt Dales tegen de Volkskrant. De reden dat de samenwerking wordt gestopt is een verschil van inzicht over de financiën en het soort onderzoeken dat wordt aangeleverd, volgens Dales.

Een denktank is verbonden aan een partij, maar doet onafhankelijk onderzoek. Volgens de wet mag een partij daar geen invloed op uitoefenen.

De rol van Jan Nagel, de grote man achter de schermen bij 50Plus, zou volgens De Mulder ook te groot zijn. Hij zou alles bepalen. Daarom zou de denktank moeten stoppen.

"Alsof ik zelf niet kan denken", zo ontkent Dales wat De Mulder zegt over Nagel.

Partijbestuur stapte in mei op

Sinds april is het onrustig binnen de partij. Op 15 mei stapten zeven van de acht bestuursleden op. Veel partijleden hadden zich tegen voorzitter Jan Zoetelief gekeerd, dat leidde uiteindelijk tot het opstappen van de bestuursleden.

In april lieten de leden van de Eerste- en Tweede Kamer van de partij al weten geen vertrouwen meer te hebben in Zoetelief. In mei volgden meer leden van de partij.

Zoetelief werd verweten dat hij de partij heeft verdeeld in twee kampen. Hij was juist aangesteld om de leden te verenigen.

