Ministers 'overrompeld' door besluit van Wiebes om te stoppen met gaswinning

"Ik heb een radicaal voorstel gedaan. De leden van het kabinet zijn allemaal overrompeld geweest", aldus Wiebes. Na "lang beraad" hebben toen alle kabinetsleden "hun schouders er onder gezet".

Het kabinet besloot eind maart dat de gaskraan in 2030 uiteindelijk helemaal dicht moet zijn.

Wiebes zei verder dat hij al in november vorig jaar begon na te denken over het verder terugbrengen van de gaswinning in Groningen. Hij was ongelukkig met de versterkingsoperatie daar, die vaak neerkwam op sloop.

Het is volgens hem een onomkeerbaar besluit om met de gaswinning te stoppen. De bewindsman herhaalde dat alle schade die ontstaat of is ontstaan door de gaswinning zal worden vergoed. "Voor eeuwig", zei hij.

