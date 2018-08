Rutte: 'Cartoonwedstrijd Wilders provocatie, maar ik sta voor vrije meningsuiting'

Rutte heeft vrijdag na afloop van de ministerraad twee boodschappen: enerzijds keurt hij in algemene bewoordingen de omstreden tekenwedstrijd af, maar de premier wil ook graag duidelijk maken dat vrijheid van meningsuiting in Nederland voor hem hoog in het vaandel staat.

"Het doel is provoceren, niet een debat voeren over de islam", zei Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. "Wilders is een provocerend politicus. Dat mag."

De PVV-leider is al maanden bezig met het organiseren van de tekenwedstrijd in het gebouw van de Tweede Kamer. De wedstrijd staat gepland op 10 november.

In Pakistan is inmiddels verontwaardigd gereageerd op het initiatief. De Nederlandse afgezant heeft zich moeten verantwoorden op het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Islamabad.

Mogelijk gevolgen voor Nederlanders in het buitenland

Rutte herhaalde de woorden van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) van eerder op de dag. Hij zei dat de regering in het buitenland duidelijk zal maken dat het geen actie van het kabinet is.

Blok en Rutte sluiten niet uit dat dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de Nederlanders in het buitenland, met name in Pakistan. Ook de handel kan worden geraakt, waarschuwen zij.

Rutte doet een beroep op de "innerlijke beschaving". "Niet alles wat gezegd mag worden, moet ook gezegd worden", aldus de premier. Overigens vindt hij wel dat mensen in Nederland, of ze nou christen of moslim zijn, tegen een stootje moeten kunnen.

Ook veel ophef over anti-Koranfilm Fitna

Tien jaar geleden ontstond ophef over een soortgelijke actie van Wilders. In 2008 werd na veel bombarie zijn anti-Koranfilm Fitna vertoond.

De overheid trof destijds veel voorbereidingen om de spanningen in het binnen- en buitenland het hoofd te bieden. Uiteindelijk vielen de reacties mee. "Het was Wilders niet gelukt om echt te provoceren", zei Guusje ter Horst, destijds minister van Binnenlandse Zaken, tien jaar na dato tegen RTL Nieuws.

Een aangekondigd vervolg op de film is er nooit gekomen.