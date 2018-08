Kabinet pleit voor meer voorlichting over vaccineren, plicht gaat veel te ver

Er is de laatste dagen veel te doen rondom vaccineren nadat het RIVM bekendmaakte dat de vaccinatiegraad is gedaald in Nederland.

"Ik kan me de zorg van ouders voorstellen. Vaccineren is de beste oplossing en dat vindt dit kabinet ook", zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid donderdag.

Maar mensen dwingen zich te laten inenten gaat "veel te ver" vindt de bewindsman. Er zijn eerst andere wegen die bewandeld kunnen worden. Dat kan volgens Blokhuis via voorlichting via de consultatiebureaus, artsen en verpleegkundigen.

Vaccinatiegraad loopt in Nederland terug

Op dit moment loopt de vaccinatiegraad in Nederland terug richting de 90 procent, terwijl bij mazelen een vaccinatiegraad van 95 procent nodig is om groepsimmuniteit te waarborgen.

D66 kondigde eerder op de dag al aan met een initiatiefwet te komen waarmee kinderdagverblijven niet-ingeënte kinderen mogen weigeren. De partij kon op steun van een Kamermeerderheid rekenen.

Blokhuis vindt het nog te vroeg voor zo'n wet. Zijn collega-staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) gaat zo'n mogelijkheid op een verbod onderzoeken.

Dat is volgens de bewindslieden juridisch ingewikkeld, want het is nog onduidelijk wat er gebeurt als mensen naar de rechter stappen als zij geweigerd worden bij een kinderdagverblijf.

'Nog weinig geïnvesteerd in andere manieren'

Daarbij stuit je mogelijk ook op fundamentele bezwaren, denkt Blokhuis. Je ontzegt mensen namelijk een aantal grondrechten zoals het recht op godsdienst. Het zijn met name de orthodox-protestanten die zich uit religieuze overwegingen minder vaak laten inenten.

Daarom kijkt de bewindsman eerst naar andere mogelijkheden. "We hebben nog weinig geïnvesteerd in andere manieren. We moeten ondubbelzinnig mensen overtuigen dat vaccineren helpt", aldus Blokhuis.

Dit najaar komt het kabinet met een voorstel hoe ze de vaccinatiegraad weer omhoog willen krijgen. "We hopen dat we de norm van 95 procent halen en gaan wat mij betreft richting de 100 procent. Daarbij gebruiken we hooguit drang."

Ook als zijn plannen niet het gewenste resultaat hebben is van dwang geen sprake. "Als het niet lukt, dan hebben we een spannend gesprek. Maar ik geloof in mijn eigen plan van aanpak".