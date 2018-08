Kamer wil dat kinderopvang niet-ingeënt kind mag weigeren

VVD, CDA, SP en PvdA scharen zich in principe achter de plannen van D66, waarmee de teller in de Tweede Kamer op 94 zetels staat.

D66-Kamerlid Rens Raemakers komt met een initiatiefwetsvoorstel om crèches en peuteropvangcentra de keuze te laten maken of ze kinderen willen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma. Het gaat niet om een vaccinatieplicht.

"Veel besmettelijke kinderziektes zijn uit beeld geraakt, waardoor de ernst ervan gemakkelijk onderschat wordt", aldus Raemakers. "Ondertussen zijn er steeds meer vaccinatietwijfelaars. Terwijl er onweerlegbaar bewijs is dat vaccinaties veilig zijn."

Raemakers verwacht de wet na de zomervakantie in te dienen. Wanneer er daadwerkelijk regelgeving is, kan hij nog niet zeggen. Een plicht gaat de D66'er alsnog te ver. Dat zou ook de kans op politieke steun verkleinen.

Vaccinatiegraad dreigt onder 95 procent te komen

Volgens het Kamerlid is het tijd om ouders die zich zorgen maken te beschermen nu de vaccinatiegraden dalen. Bij de mazelen moet de vaccinatiegraad 95 procent zijn om groepsimmuniteit te waarborgen, maar dit percentage dreigt onder de 90 te zakken.

Die cijfers worden bevestigd door Hans van Vliet, programmamanager rijksvaccinatieprogramma bij het RIVM. Er is wel een verschil tussen de eerste vaccinatie bij 14 maanden (vaccinatiegraad van 92,9 procent) en de tweede bij 9 jaar (90,1 procent).

"Alle landen hebben als doel om mazelen uit te roeien. Dat lukt alleen als 95 procent gevaccineerd is", zegt Van Vliet. Hij kan nog niet zeggen of het wetsvoorstel van D66 ook daadwerkelijk gaat bijdragen aan dat doel. Kinderen kunnen bijvoorbeeld ook buiten de opvang besmet raken.

'Dit gaat over kinderen en veiligheid'

SP-Kamerlid Peter Kwint noemt het onbegrijpelijk dat de discussie over vaccineren überhaupt vandaag de dag nog gevoerd wordt. "Dit gaat over kinderen en veiligheid", zegt Kwint. De overheid moet er op zijn minst voor zorgen dat ouders weten waar ze hun kinderen naartoe sturen, vindt hij.

De SP staat open voor een vaccinatieplicht. Dit in tegenstelling tot het CDA. De partij steunt het D66-plan om kinderen te weigeren, maar merkt daarbij op dat crèches die vrijheid als private instelling al hebben.

Over de kwestie hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord niets afgesproken. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hoopt de daling van het aantal ingeënte kinderen te keren door ouders beter voor te lichten.

Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt voor aantal kinderen met mazelen

Deze week waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) nog dat Europa een recordaantal kinderen met mazelen heeft. In het eerste half jaar van 2018 kregen meer dan 41.000 kinderen deze ziekte, terwijl het jaarrecord van 2017 op 23.927 ligt.

De oorzaak van de stijging ligt volgens de WGO bij de daling in het aantal vaccinaties tegen het virus.

Het aantal gevallen van mazelen in Nederland is volgens het RIVM doorgaans laag, behalve in 2013 en 2014. In die jaren was er een uitbraak, vooral onder niet gevaccineerde, orthodox-protestantse schoolkinderen.

In Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, Rusland en Servië ligt het aantal met de mazelen besmette personen op dit moment op meer dan duizend per land. In Oekraïne is het probleem het grootst, daar zijn meer dan 23.000 kinderen besmet.