VVD-Kamerlid Ten Broeke erkent fout bij verzwijgen pr-activiteiten

Dat blijkt uit onderzoek van HP/De Tijd. Ten Broeke erkent tegenover het tijdschrift dat hij een fout heeft gemaakt. Ook VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff geeft toe dat zijn partijgenoot niet goed heeft gehandeld.

Ten Broeke, de ervaren buitenlandwoordvoerder van de VVD, richtte in 2017 het adviesbureau Piscean Advice op en had in dat jaar één opdrachtgever: het Vlaamse bedrijf Merkthuis met de handelsnaam Brandhome.

Volgens Ten Broeke adviseert hij met name de baas van Brandhome, Erik Saelens. De VVD'er en Saelens hebben in het verleden beiden bij KPN gewerkt.

Saelens werkte in België onder andere succesvol als campagneadviseur voor N-VA, de Vlaams-nationalistische partij die momenteel in de Belgische regering zit.

'Hij had de reis in het register op moeten nemen'

Op uitnodiging van Saelens sprak Ten Broeke op 17 september vorig jaar op een besloten bijeenkomst in Antwerpen. Die reis is tegen de regels in niet terug te vinden in het reizenregister van de Tweede Kamer. Pas toen HP/De Tijd de VVD'er hiermee confronteerde, besloot hij de gegevens alsnog op de site te zetten.

"Hij had de reis in het register op moeten nemen", zegt VVD-leider Dijkhoff daarover. "Dat heeft hij nu alsnog gedaan, maar dat had direct moeten gebeuren."

Ook was Ten Broeke in eerste instantie onduidelijk over of hij is betaald voor die bijeenkomst waar hij als spreker in de hoedanigheid van een Nederlandse politicus voor werd uitgenodigd. "Voor de lezing zelf ben ik niet betaald", schreef hij eerst in een reactie. Wel zegt hij een vergoeding te hebben ontvangen voor een boekje dat hij heeft geschreven en daar heeft uitgedeeld aan zijn toehoorders.

Later kwam Ten Broeke deels terug op die verklaring. Hij liet weten welke werkzaamheden hij heeft verricht zoals studie en voorbereidingen. "Voor dat totaal heb ik een vergoeding ontvangen. In die zin kan je stellen dat ik ben betaald voor deze bijeenkomst", luidt vervolgens de schriftelijke verklaring aan HP/De Tijd.

Die specifieke betalingen zijn in het register van de Tweede Kamer dus niet terug te vinden. Wel staat in algemene zin te lezen dat de geschatte inkomsten onder het maximaal toegestane bedrag van 14.000 euro zijn gebleven.

Ten Broeke vraagt vergoeding voor partijboekje

Het is verder opvallend dat het boekje waar Ten Broeke het over heeft en waarvoor hij een vergoeding van Brandhome heeft ontvangen, is uitgegeven door de TeldersStichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. De titel luidt: '10 vuistregels voor een realistisch buitenlands beleid' en gaat over het buitenlandbeleid van de partij.

"Voor het boekje is aan mij, als auteur en rechthebbende, een vergoeding betaald, aldus Ten Broeke. De TeldersStichting zegt verrast te zijn over het feit dat Ten Broeke betaald kreeg voor het boek. Zij hebben het boek namelijk uitgegeven en hebben ook de kosten ervoor betaald.

Nevenactiviteiten zijn voor Kamerleden toegestaan, mits die in de daarvoor bedoelde registers worden vermeld en aan de voorwaarden voldoen. Ten Broeke kreeg destijds toestemming van de fractieleiding voor zijn extra werkzaamheden.

Dijkhoff laat verder in zijn reactie aan HP/De Tijd weten de overige zaken van Ten Broeke niet af te keuren.