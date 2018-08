CDA-coryfee en oud-minister Elco Brinkman stapt uit politiek

Brinkman wil plaatsmaken voor een nieuwe generatie politici en gaat "intenser genieten" van zijn familieleven.

De zeventigjarige Brinkman is al sinds de jaren tachtig een prominente naam binnen het CDA. In 1982 werd hij in het kabinet Lubbers I minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zeven jaar later werd hij fractievoorzitter van de Tweede Kamer.

Hij volgde Ruud Lubbers op als lijsttrekker en partijleider en zou de volgende CDA-premier worden. Lubbers maakte kort voor de verkiezingen in 1994 echter bekend niet op Brinkman te zullen stemmen en torpedeerde daarmee zijn opvolger. De partij verloor flink in de verkiezingen en Brinkman verliet een jaar later de landelijke politiek.

Als bestuurder in het maatschappelijk middenveld vergaarde Brinkman vervolgens echter haast evenveel invloed als hij als politicus genoot. In 2011 keerde hij als CDA-voorman in de Eerste Kamer terug aan het Binnenhof.

"Maar nu is het genoeg", aldus Brinkman. Hij zal zich aan zijn kleinkinderen wijden. "Al blijf ik heus nog wel hier en daar een klusje doen. Afwachten en stilzitten kan ik nu eenmaal niet."

CDA-leider Sybrand Buma heeft "groot respect voor de manier waarop Brinkman zich altijd voor de publieke zaak heeft ingezet". Hij dankt Brinkman voor zijn "koersvaste" leiderschap van de senaatsfractie. Partijvoorzitter Ruth Peetoom looft de "geweldige manier" waarop Brinkman zich voor het CDA heeft ingezet.