Haags PVV-raadslid Willie Dille (53) overleden

PVV-leider Geert Wilders laat via Twitter weten geschokt te zijn door het overlijden van Dille. Hij omschrijft haar als "een geweldige warme collega die altijd oog had voor haar medemens en de jeugd in het bijzonder".

"Wij zullen haar enorm missen. Woorden schieten tekort'', aldus Wilders. ''We wensen haar partner, kinderen, haar collega's uit de Haagse PVV-fractie en iedereen die haar liefhad heel veel sterkte met dit onbeschrijfelijke verlies.''

De PVV in Den Haag heeft ook via een schriftelijke verklaring op het overlijden gereageerd. ''Met verslagenheid en intens verdriet hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze collega, strijdmakker en bovenal vriendin Willie Dille. Wat haar is overkomen en vooral de reacties daarop kon zij niet meer verdragen."

Ophef om video van Dille

Woensdag ontstond veel ophef rondom de politicus, nadat ze een video op Facebook had geplaatst. Daarin suggereert ze in 2017 te zijn ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims. De daders wilden hiermee afdwingen dat ze haar mond zou houden in de gemeenteraad, vertelde Dille.

De PVV'er stelde ook dat gemeenteraadslid Arnoud van Doorn achter de actie zou zitten. De ex-PVV'er zou op wraak uit zijn geweest, omdat hij ooit door haar was ontslagen. Inmiddels is de video waarin dit wordt gezegd van Facebook verwijderd.

Van Doorn reageerde woensdag via Twitter op de beschuldigingen. "Ik verlaag mij niet tot een inhoudelijke reactie op de aantijgingen van mevrouw Dille." Ook liet hij weten een aangifte vanwege smaad of laster te overwegen. De Haagse PVV-fractie liet diezelfde dag nog in een verklaring weten achter Dille te staan.

De politie heeft de afgelopen tijd en ook recent nog ''meerdere keren" contact gehad met Dille. De politie sprak met haar over haar aantijgingen dat ze verkracht en bedreigd zou zijn. "We hebben haar hulp geboden en gevraagd of ze aangifte wilden doen. Dat deed ze niet."

Rutte geschokt door overlijden Dille

Premier Mark Rutte zegt geschokt te zijn door het overlijden van Dille. "Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden. Heb Geert Wilders en de PVV veel sterkte gewenst met dit zware verlies. Sta in nauw contact met burgemeester Pauline Krikke en minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid)."

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft haar vakantie afgebroken vanwege het overlijden. Ze keert vroegtijdig terug naar Den Haag. "De gemeenteraad van Den Haag verliest een betrokken en gepassioneerd raadslid", aldus Krikke in een schriftelijke verklaring. "We zullen haar zeer missen in de raad en in het debat."

Dille zat zo'n acht jaar in de gemeenteraad van Den Haag. Ook maakte ze twee jaar deel uit van de PVV-fractie in de Tweede Kamer. De politicus, tevens moeder van vier kinderen, heeft daarnaast meer dan dertig jaar in de gehandicaptenzorg gewerkt.

Denk jij aan zelfmoord? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!