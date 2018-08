'VVD-Kamerlid zet eigen bedrijf tegen partijregels in niet op afstand'

Het overgrote deel van Van Haga's vastgoedportefeuille van 81 panden, ondergebracht in Sjopperdepop BV, wordt gerund door Bianca Jut, schrijft Het Parool woensdag. Zij is een bekende van de VVD'er.

Jut was tussen 2003 en 2008 hoofd financiële administratie bij een thuiszorgbedrijf van Van Haga. Ook is het administratiekantoor van Jut gevestigd in één van zijn panden.

Het Parool schrijft ook dat Jut op 1 januari 2017 precies één dag directeur van Sjopperdepop BV was.

'Hier is een marionet neergezet'

De afstand die Van Haga van zijn bedrijven zou nemen, is ook niet terug te zien in zijn aandeelhouderschappen. In april van dit jaar was al bekend dat verschillende bedrijven onder Van Haga Invest vallen. Van Haga was en is daar zelf de enige aandeelhouder van.

Jaap Koelewijn, hoogleraar bedrijfsfinanciën aan de Nyenrode Business Universiteit, typeert de constructie in Het Parool als "een gedrocht". "Hier is een marionet neergezet, terwijl het geld en de zeggenschap bij Van Haga blijven", aldus Koelewijn.

Van Haga laat aan de Amsterdamse krant weten dat hij een aantal maanden geleden actie heeft ondernomen om zijn onderneming meer op afstand te zetten, maar dat het proces nog wel een aantal maanden kan duren.

'Berichtgeving overdreven suggestief'

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ziet geen problemen in Van Haga’s handelen. "Van Haga heeft na het rapport van de integriteitscommissie maatregelen getroffen. Hij gaat nu op eigen initiatief nog verder door zijn aandelen bij een administratiekantoor onder te brengen. Dat waardeer ik", aldus Dijkhoff in een reactie per sms.

Dijkhoff is ook tevreden over de manier waarop Van Haga zijn werkzaamheden bij Jut heeft ondergebracht. "De dagelijkse leiding van het bedrijf heeft hij uit handen gegeven om zich volledig op z'n Kamerwerk te kunnen richten. Daar hebben Nederlanders meer aan dan aan dit gedoe."

De VVD-fractievoorzitter gaat niet in op de kritiek dat Van Haga nauwe banden met Jut zou onderhouden en daardoor nog betrokken is bij zijn bedrijven.

Jut noemt de berichtgeving in een reactie "overdreven suggestief". "Ik ben volledig tekenbevoegd en er is geen enkele beperking. Natuurlijk is het altijd zo dat als er zeer ingrijpende beslissingen genomen moeten worden de aandeelhouders worden geïnformeerd", aldus Jut.

Volgens haar worden de aandelen van Van Haga per 1 september in een stichting ondergebracht. "Dan is er volgens mij helemaal geen speld meer tussen te krijgen."

Van Haga handelde niet ernstig verwijtbaar

In december werd bekend dat Van Haga de huurregels in Amsterdam had overtreden, doordat hij te veel mensen in een aantal van zijn huurpanden liet wonen. Ook bemoeide hij zich direct met de bedrijfsvoering door persoonlijk contact te hebben met huurders en de Amsterdamse politiek.

Daarop stelde de integriteitscommissie van de VVD een onderzoek in om te bepalen of Van Haga, die sinds de verkiezingen van maart vorig jaar Kamerlid is, kon aanblijven als parlementariër.

Die commissie stelde vast dat er geen sprake was van "overtredingen of ernstig verwijtbaar handelen". De VVD maakte Van Haga wel duidelijk dat hij niet tegelijkertijd ondernemer en Tweede Kamerlid kan blijven.

'Dit hou ik niet vol'

Deze week kwam ook naar buiten dat Van Haga ontevreden zou zijn over zijn rol binnen de partij. HP/De Tijd schreef op basis van gesprekken met mensen uit zijn omgeving dat hij hoopt op een andere portefeuilleverdeling. "Dit hou ik niet vol", zou hij zich hebben laten ontvallen.

Hij voert nu het woord over arbeidsomstandigheden, inspectie en toezicht, groen onderwijs en oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers.

Vanwege de aanhoudende berichten over zijn handelen, mag Van Haga van de VVD geen interviews geven.

De kwestie rondom Van Haga is voor de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie penibel, omdat de coalitie rust op een flinterdunne meerderheid van 76 zetels. Als Van Haga uit onvrede uit de partij stapt en zijn zetel meeneemt, iets waarover hardop wordt gespeculeerd, verliest het kabinet in één klap zijn meerderheid in de Tweede Kamer.

'Afgelopen jaren zijn er te veel VVD'ers in opspraak geraakt'

VVD-voorzitter Christianne van der Wal maakte van integriteit één van haar speerpunten van haar voorzitterschap. "De afgelopen jaren zijn er te veel VVD'ers in opspraak geraakt vanwege gedrag dat niet integer was", schreef ze in november vorig jaar vlak na haar aantreden aan VVD-leden. Volgens Van der Wal moet integriteit vanzelfsprekend zijn.

De vorige voorzitter, Henry Keizer, werd gedwongen af te treden, nadat hij zelf in opspraak kwam. Dit kwam doordat hij samen met zijn zakenpartners voor een schijntje uitvaartbedrijf de Facultatieve had gekocht. De zaak kwam aan het licht door meerdere publicaties van Follow the Money.

De integriteitscommissie van de VVD is opgericht nadat meerdere partijleden in opspraak waren geraakt. Zo is de VVD voor de zesde maal op rij de partij met de meeste integriteitsschandalen achter haar naam.