CDA-coryfee Hannie van Leeuwen (92) overleden

CDA-leider Sybrand Buma noemt het overlijden van Van Leeuwen ''een groot verlies voor de partij". "Gedreven, kordaat en strijdbaar. Dat zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren, in het verzet en in de politiek.''

Partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt Van Leeuwen ''een vrouw uit één stuk". "Iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was.''

Premier Mark Rutte zegt dat de Nederlandse politiek ''een groot en mooi mens'' verliest. ''Tot op hoge leeftijd actief betrokken en altijd oog gehad voor kwetsbare groepen in onze samenleving'', aldus de minister-president. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib voegt eraan toe dat Van Leeuwen een "bijzondere en gedreven politica" was.

Hannie van Leeuwen kwam in 1966 voor de voormalige Anti-Revolutionaire Partij (ARP) in de Tweede Kamer. Op 1 april 1978 stapte zij op als volksvertegenwoordiger uit ergernis om haar partijgenoten Hans de Boer (partijvoorzitter) en Willem Aantjes, die aankoersten op een tweede kabinet-Den Uyl.

Dat vond Hannie van Leeuwen "deloyaal" jegens fractievoorzitter Dries van Agt, de man die uiteindelijk met steun van het leeuwendeel van het CDA met de VVD (Hans Wiegel) in zee zou gaan.

Ze stond bekend als 'straaljager-Hannie'

Van Leeuwen verwierf landelijke bekendheid als defensiespecialist. CPN'er Marcus Bakker noemde haar daarom 'straaljager-Hannie'.

Om uitgesproken opvattingen zat Van Leeuwen nooit verlegen. Ze was als overtuigd ARP'er tegen de komst van het CDA en stak dat niet onder stoelen of banken.

Dat heeft haar niet verhinderd om na het Kamerlidmaatschap als CDA'er een scala aan publieke functies te vervullen.

Tegen gedoogconstructie met PVV

In 2010 was Van Leeuwen een van de sprekers op het CDA-congres in Arnhem. Ze sprak zich daar uit tegen een gedoogconstructie met de PVV.

"65 jaar geleden heb ik al de belofte gedaan om altijd te staan voor de vrijheid van godsdienst, van meningsuiting, van onderwijs en tegen het uitsluiten van bepaalde bevolkingsgroepen en tegen discriminatie", zei Van Leeuwen, die in de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet, in de Rijnhal in Arnhem.

"Tegen die achtergrond heb ik op 4 augustus al aan Henk Bleker en Maxime Verhagen laten weten dat ik tegen een coalitie en ook tegen een gedoogconstructie met de PVV ben."

Datzelfde jaar besloot Van Leeuwen te stoppen met haar activiteiten voor het CDA, omdat ze het niet langer geloofwaardig vond om in het land spreekbeurten voor de partij te geven.

Van Leeuwen kreeg verschillende onderscheidingen

Van 1995 tot 2007 was Van Leeuwen senator. Ook was ze wethouder in Zoetermeer en waarnemend burgemeester in Hazerswoude en in Nootdorp. Bij de Kamerverkiezingen vorig jaar was ze lijstduwer voor het CDA.

Van Leeuwen was Officier in de Orde van Oranje Nassau, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en drager van het Verzetsherdenkingskruis.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!