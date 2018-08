Suriname niet tevreden met excuses minister Blok voor omstreden uitspraken

De Nederlandse bewindsman neemt met zijn brief namelijk "niet de onjuistheden weg" die hij over Suriname verteld heeft, reageert het Surinaamse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het zit de regering dwars dat Blok niet heeft teruggenomen dat Suriname een 'failed state', een mislukte staat, zou zijn. Blok suggereerde in zijn verhaal dat dit te maken heeft met de vele bevolkingsgroepen die in het land samenleven.

De minister heeft in een brief aan zijn Surinaamse ambtgenoot toegegeven dat zijn woorden aanstootgevend konden zijn en dat hij zich "in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten", maar hij heeft zijn woorden niet teruggenomen.

Dat treft de Surinaamse regering in het bijzonder, omdat zij de multi-etnische bevolking juist "als een fundament van de Surinaamse bevolking ziet". Ook is er geen sprake van niet-functionerende instituten of een verstoorde rechtsorde, aldus het ministerie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!