Blok maakt excuses aan Suriname en Curaçao na omstreden uitspraken

Blok zette in zijn toespraak tijdens een bijeenkomst voor Nederlanders die bij internationale organisaties werken Suriname weg als een mislukte staat. De aanduiding van 'failed state' is doorgaans voorbehouden aan landen waar de regering haar gezag kwijt is.

De Surinaamse regering reageerde woedend en ontbood de Nederlandse zaakgelastigde om haar verontwaardiging over te brengen. Paramaribo ziet de opmerkingen als "destabiliserend en denigrerend" en bespeurde zelfs "een mogelijke agenda van herkolonisatie".

In een brief aan zijn Surinaamse collega Yldiz Pollack-Beighle herhaalt Blok dat hij uitspraken heeft gedaan die hij "niet had moeten doen". Hij erkent dat hij zich "in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten". Hij zegt dat hij "de scherpte van de discussie" heeft opgezocht en dat hij daarbij "illustraties heeft gebruikt die ongelukkig zijn".

Blok vindt het belangrijk zijn "oprechte excuses" over te brengen, mede gezien het grote belang dat ik hecht aan de relatie met uw land. Nederland wil de betrekkingen met Suriname al lange tijd herstellen en bijvoorbeeld ambassadeurs uitwisselen.

Curaçao

De minister heeft ook de premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten benaderd om zijn spijt te betuigen. Zij waren boos omdat Blok ook hen vertegenwoordigt en zijn uitglijders dus op hen afstralen. Ze stoorden zich vooral aan Bloks stelling dat de multiculturele samenleving nergens echt slaagt.

Alle landen die daar behoefte aan hadden, hebben inmiddels uitleg en/of excuses van Blok ontvangen, meldt zijn ministerie. Of dat ook geldt voor bijvoorbeeld Polen en Tsjechië, die hij afschilderde als landen vol vreemdelingenhaat, wil het departement niet zeggen.

Reces

Blok heeft eerder deze week in een brief aan de Kamer laten weten te betreuren dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven. In de brief neemt hij geen afstand van zijn uitspraken.

Voor de SP en PvdA was de uitleg van Blok onvoldoende. De linkse partijen willen dat de Kamer van reces komt om opheldering te vragen aan Blok.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU voelen daar echter niets voor. Zij vinden de 'excuusbrief' van Blok voldoende. Een eventueel debat na de zomervakantie zal door de VVD, D66 en CU niet geblokkeerd worden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!