Blok wil ambtenaren bijpraten over omstreden uitspraken na roep om meer diversiteit

"Ik besef dat deze uitspraken ook collega's binnen de BZ-organisatie persoonlijk raken. Dat vind ik oprecht heel vervelend", schrijft de bewindsman vrijdag in een brief aan de ambtenaren van zijn ministerie. "De reacties die mij nu bereiken, neem ik dan ook serieus."

Minister Blok schrijft verder dat zijn medewerkers erop kunnen rekenen dat hij dan ook samen met hen en "met volle inzet en enthousiasme" verder wil werken aan het Nederlands buitenlandbeleid.

De boodschap van de minister volgt na een opvallende brief van ambtenaren van Buitenlandse Zaken gericht aan Blok. In de brief, in handen van de NOS, wijzen de ambtenaren de minister erop dat het departement achterloopt met het aannemen van mensen met een biculturele achtergrond.

Volgens de ambtenaren kan dat er deels aan liggen dat deze groepen het ministerie "niet zien als een organisatie waar zij zich thuis zouden kunnen voelen". De ambtenaren willen dat "iedereen die werkt bij dit ministerie zich veilig en gewaardeerd moet voelen".

Timing

De timing van de ambtenaren is opmerkelijk. Hoewel er in de brief niet direct wordt ingegaan op de uitspraken van Blok, zijn er verwijzingen te vinden naar de kwestie die de VVD-minister de afgelopen dagen achtervolgt. Zo schrijven zij dat diplomatie is gebaseerd "op het gegeven dat verschillende naties en culturen vreedzaam kunnen samenwerken en samenleven".

Blok deed zijn uitspraken een week geleden op een bijeenkomst voor Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Beelden daarvan kwamen woensdag naar buiten door het programma Zembla.

Hij zei onder meer geen vreedzame multiculturele of multi-etnische samenleving te kennen. Ook zei hij dat het genetisch bepaald zou zijn dat verschillende bevolkingsgroepen niet met elkaar zouden kunnen binden. Verder zei hij dat Suriname een failed state is en geloofde hij niet dat Oost-Europese EU-lidstaten vluchtelingen zullen opnemen omdat zij daar "letterlijk in elkaar geslagen" worden.

Afstand

Blok heeft eerder deze week in een brief aan de Kamer laten weten te betreuren dat zijn uitspraken aanstoot hebben gegeven. In de brief neemt hij geen afstand van zijn uitspraken en stelt dat hij "te scherpe bewoordingen" heeft gebruikt.

Voor de SP en PvdA was de uitleg van Blok onvoldoende. De linkse partijen willen dat de Kamer van reces komt om opheldering te vragen aan Blok.

Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU voelen daar echter niets voor. Zij vinden de 'excuusbrief' van Blok voldoende. Een eventueel debat na de zomervakantie zal door de VVD, D66 en CU niet geblokkeerd worden.

D66-leider Alexander Pechtold hield zich de afgelopen dagen stil, maar reageerde vrijdagavond bij Jinek voor het eerst op de zaak. Hij noemt de uitspraken van Blok armoedig met de "diepgang van een surfplank". Hij wil weten of de minister zijn uitspraken betreurt of de ontstane ophef betreurt.

"Hij staat nu gewoon 2-0 achter", aldus Pechtold.

