Blok betreurt aanstoot na opmerkingen over Suriname, etniciteit en samenlevingen

Blok schrijft woensdag in een brief aan de Kamer dat hij zich in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten. "Ik betreur dat ik daarmee aanstoot heb gegeven", aldus Blok.

Een woordvoerder van het ministerie voegt eraan toe dat Blok vindt dat hij zijn uitspraken niet zorgvuldig heeft gekozen. Het is niet duidelijk of Blok nog achter zijn woorden staat.

De VVD-minister reageert op de publicatie van Zembla. Het tv-programma heeft beelden in handen van Blok die op een besloten bijeenkomst vorige week dinsdag enkele omstreden uitspraken doet.

Zo stelt Blok onder andere dat het genetisch bepaald is dat verschillende groepen mensen niet met elkaar kunnen opschieten. "We zijn niet goed in staat om een binding aan te gaan met voor ons onbekende mensen", merkt de minister op.

Ook stelt hij dat er geen voorbeelden zijn van "multi-etnische of multiculturele samenlevingen" die vreedzaam samenleven.

Suriname

Als een van de aanwezigen in de zaal opmerkt dat Suriname een voorbeeld is van een vreedzame multiculturele samenleving, reageert Blok met de opmerking dat Suriname een failed state is, onder meer omdat de politieke partijen in het land zijn opgedeeld langs etnische lijnen.

Politici in Suriname verwijten Blok onwetendheid. André Misiekaba, fractieleider van NDP, de grootste partij van Suriname, zegt tegenover het Surinaams medium De Ware Tijd: "Ik weet niet of hij hier ooit is geweest, maar ik heb mijn twijfels daarover, want juist op het gebied waar hij meent Suriname te moeten bekritiseren, is dat hét gebied waar wij het sterkst zijn en internationaal lof daarvoor oogsten. Dit ondanks dat de koloniale vaders van de minister ons hier hebben opgedeeld en een verdeel- en heerspolitiek hebben gevoerd."

Multiculturele samenleving

De vraag of Blok Nederland een vreedzame multiculturele samenleving vindt, kon door het ministerie niet worden beantwoord. Ook kon het ministerie niet zeggen of Blok voorbeelden heeft van monoculturele samenlevingen waar geen spanningen zijn.

Tijdens de bijeenkomst gaf Blok ook zijn visie op het Europees migratiebeleid. Volgens de minister gaat het niet lukken om afspraken te maken met Oost-Europese lidstaten binnen de EU over de opvang en herverdeling van vluchtelingen, omdat "gekleurde mensen" in Oost-Europa geen kans op een normaal leven hebben." Die mensen zijn binnen een week weg. Worden letterlijk waarschijnlijk in elkaar geslagen", zei hij.

De opmerkingen komen niet overeen met de doelstellingen van het kabinet met betrekking tot herverdeling van vluchtelingen zoals die staan opgetekend in het regeerakkoord. Blok benadrukt in de Kamerbrief dat het kabinetsbeleid onveranderd blijft.

'Lomp' en 'onprofessioneel'

De uitspraken zorgden eerder op de dag voor verontwaardigde reacties bij verschillende partijen in de Tweede Kamer. Partijgenoot en Kamerlid Han ten Broeke noemt de uitspraken "lomp". Coalitiepartij D66 vindt de uitspraken "onbegrijpelijk".

PvdA'er Lilianne Ploumen vindt de uitlatingen "erg onprofessioneel". Sadet Karabulut (SP) noemde de opmerkingen "minister onwaardig".

Ondanks de kritiek denkt Blok dat hij geloofwaardig genoeg is om verder te gaan als minister van Buitenlandse Zaken.

Blok volgde in maart van dit jaar partijgenoot Halbe Zijlstra op die moest vertrekken nadat bekend werd dat hij had gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.