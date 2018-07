Femke Halsema beëdigd als burgemeester van Amsterdam

De voormalige leider van GroenLinks werd begin juli voorgedragen door de gemeenteraad. Halsema is de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad. Tijdens de buitengewone raadsvergadering nam waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen afscheid.

Halsema begon haar toespraak met woorden van de voormalige burgemeester Eberhard van der Laan, die vorig jaar oktober is overleden.

"Amsterdammers. En ook hoogwaardigheidsbekleders, de voormalige burgemeester, familie en vrienden. Dank voor het hartelijk welkom dat u mij heet. En het vertrouwen dat u mij schenkt. Dat is als een cadeau. Waar je altijd dankbaar voor moet zijn. En dat zal ik iedere dag opnieuw waar moeten maken", aldus Halsema.

Prioriteiten

Halsema noemde in haar toespraak drie prioriteiten voor de stad. Ten eerste het bestrijden van criminaliteit en het handhaven van recht. Als tweede benoemt ze het belang van het luisteren naar Amsterdammers die te weinig aan het woord komen. Ten slotte vindt de nieuwe burgemeester het belangrijk om aan de zijde te staan van mensen die ruimte willen om anders te zijn.

Ze eindigt haar toespraak met de woorden: "Het is een ongelooflijk voorrecht om Amsterdam en haar inwoners te dienen. Ik ga mijn best doen."

GroenLinks

Halsema zat tussen 1998 en 2010 in de Tweede Kamer. Vanaf 2002 was ze fractievoorzitter van GroenLinks. Het is de eerste keer dat Amsterdam een burgemeester van deze partij krijgt. De PvdA heeft de vijf laatste burgemeesters geleverd.

Binnen de gemeenteraad zou sprake zijn geweest van fel verzet tegen Halsema als burgemeester. Er was kritiek, omdat ze na haar vertrek uit de Tweede Kamer geen bestuurlijke ervaring in de gemeentepolitiek heeft opgedaan.

Sollicitatie

In twee verschillende sollicitatierondes hebben in totaal 114 mensen gesolliciteerd op de functie van burgemeester. Na de eerste ronde, waarin 29 mensen deelnamen, was het aantal geschikte kandidaten volgens de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad te beperkt.

Johnas van Lammeren, lid van de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd, noemde Halsema "beslist en verbindend". Na een urenlange geheime vergadering werd ze uiteindelijk verkozen als nieuwe burgemeester.

"Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door. Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid", aldus van Lammeren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!