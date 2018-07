Gespannen sfeer tussen Trump en bondgenoten op NAVO-top

"NAVO-landen moeten MEER betalen, de VS moet MINDER betalen. Erg Oneerlijk", tweette Trump voordat hij naar Brussel vertrok.

Trump zette de top in juni al op scherp door de bondgenoten in een brief, in handen van The New York Times, te waarschuwen dat de defensiebudgetten omhoog moeten. Hij verliest zijn geduld, luidde de waarschuwing.

NAVO-norm

Trump is niet de eerste Amerikaanse president die zich eraan stoort dat de defensie-uitgaven van het merendeel van de partners achter blijven. De Amerikanen vinden al langer dat de overige bondgenoten meer moeten bijdragen.

In 2014, onder leiding van de Obama-regering, werd tijdens de NAVO-top in Wales afgesproken dat de defensiebudgetten omhoog gaan. Niet direct, dat mag geleidelijk. De afspraak is om er naar te streven dat in 2024 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar defensie gaat.

De afspraken werden gemaakt in de tijd dat Rusland de Krim annexeerde en IS bezig was aan een opmars. Ook bij de Europese partners daalde het besef neer dat er na jaren van bezuinigingen weer geïnvesteerd moet worden in defensie. Niet alleen omdat de Amerikanen dat willen, maar vanwege de veranderende wereldorde.

Toename

Sinds Wales zijn de uitgaven in onder de Europese partners en Canada dan ook toegenomen, zo blijkt uit cijfers van de NAVO.

Secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, wees er ook op dat van de 29 landen dit jaar er acht de norm zullen halen. "In 2014 waren dat nog drie bondgenoten", zei hij tegenover Politico.

De trend van meer investeringen is in 2014 al ingezet en Stoltenberg verwees naar de afspraak dat de tweeprocentsdoelstelling in 2024 ligt. De NAVO is er nog niet, maar de weg omhoog is ingezet.

Streefcijfer

Maar van deze cijfers trekt Trump zich weinig aan. De Amerikaanse president hamert op de NAVO-norm alsof het een belofte is die gisteren had moeten worden nagekomen.

Diplomaten die betrokken waren bij de afspraken van Wales stellen echter dat het gaat om een streefcijfer. De tweeprocentnorm was nooit bedoeld om de bondgenoten op af te rekenen, zeggen zij tegen The Washington Post.

Bovendien gaat het er ook om wat een land voor de NAVO doet, zeggen betrokkenen uit de Nederlandse delegatie die afreist naar Brussel. Nederland zit met 1,35 procent onder het NAVO-gemiddelde van 1,47 procent, terwijl de Amerikanen 3,5 procent uitgeven. Vanuit Nederland wordt er op gewezen dat het er niet alleen om gaat hoeveel je uitgeeft aan defensie. Waar andere bondgenoten de norm misschien wel halen, dragen zij bijvoorbeeld minder bij aan missies.

Handelsoorlog

De boodschap die Trump blijft herhalen is dat de partners direct de uitgaven moeten verhogen. Wat dit keer echter nieuw aan zijn pleidooi is, is de koppeling die hij maakt tussen defensie en handel.

Trump heeft de EU eerder gedreigd met een handelsoorlog met bijbehorende importheffingen. Trump is van mening dat de VS betaalt voor de veiligheid van Europa, terwijl de Europese Unie het voor Amerikanen moeilijk zou maken om zaken te doen in de EU.

In de brief die Trump een week geleden naar de NAVO-landen verstuurde, dreigde hij het aantal Amerikaanse troepen in Europa te verminderen. In het bijzonder in Duitsland.

Solidariteit

De laatste dreigementen van Trump zijn met scepsis en toenemende irritatie ontvangen in Europa. "Europa geeft tegenwoordig meer uit aan defensie dan Rusland en evenveel als China”, zei EU-president Donald Tusk dinsdag.

Tusk pareerde de kritiek van Trump met de boodschap dat de VS geen betere vriend en bondgenoot in de wereld heeft dan Europa. Volgens Tusk moet geld dan ook niet verward worden met solidariteit. Hij herinnerde de Amerikanen eraan dat in de geschiedenis van de NAVO slechts eenmaal een beroep is gedaan op artikel 5 van het verdrag - waar een aanval op een bondgenoot wordt opgevat als een aanval op alle bondgenoten - en dat was na de aanslagen van 11 september.

"Europese soldaten vochten zij aan zij met Amerikaanse soldaten. 870 Europese mannen en vrouwen offerden hun leven op", zei Tusk.

Bezoek Poetin

Na Trumps bezoek aan Brussel staat een bezoek aan de Britse premier Theresa May en koningin Elizabeth op het programma. Maandag volgt in Helsinki een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

Hoewel de Amerikaanse politiek en de Amerikaanse veiligheidsdiensten ervan overtuigd zijn dat de Russen gepoogd hebben de presidentsverkiezingen te beïnvloeden, zei Trump voor zijn vertrek naar Brussel dat van alle geplande bijeenkomsten de ontmoeting met Poetin misschien wel de makkelijkste van allemaal zal zijn.

De boodschap van EU-president Tusk: “Het is belangrijk om te weten wie je strategische vriend is en wie je strategische vijand.”