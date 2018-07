Eerste Kamer stemt in met halveren collegegeld eerste studiejaar

Het gaat om een korting van ruim 1.000 euro op de kosten voor het eerste studiejaar. Studenten die aan een lerarenopleiding beginnen, krijgen zelfs twee studiejaren korting.

Door toekomstige leerkrachten een jaar extra korting te geven op hun collegegeld, hoopt het kabinet meer jongeren voor het vak te interesseren. Dat moet bijdragen aan een oplossing voor het lerarentekort.

De Tweede Kamer stemde eerder al met het voorstel in, ondanks stevige kritiek van de Raad van State (RvS). De RvS stelde dat het geld voor de maatregel voornamelijk terechtkomt bij jongeren die toch wel zouden gaan studeren.

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) is in haar nopjes met de steun van de senaat. "Hier zijn studenten echt blij mee. Als je gaat studeren, is collegegeld zo'n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2.000 euro op staat, of de 1.000 die we nu geregeld hebben."

Schulden

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) ziet dat anders en noemt het een ''symbolische korting''. De korting weegt volgens de studentenorganisatie ''bij lange na niet op tegen de hoge studieschulden van studenten, veroorzaakt door de invoering van het leenstelsel".

ISO-voorzitter Tom van den Brink benadrukt bovendien dat het kabinet plannen heeft die tot een hogere rente op studieschulden zullen leiden. In het regeerakkoord staat dat de studieschuld aan de tienjaarsrente wordt gekoppeld in plaats van aan de lagere vijfjaarsrente. De actuele rente is overigens 0 procent.

