EU en NAVO gaan nauwer samenwerken

''We zijn trots op wat we samen tot nu toe hebben bereikt. Maar we kunnen meer doen", staat in een verklaring die NAVO-topman Jens Stoltenberg, EU-president Donald Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker daags voor een NAVO-top in Brussel ondertekenden. Het drietal tekende twee jaar geleden voor het eerst al een verklaring over samenwerking, op een top in Warschau.

Vanwege de spanningen in de trans-Atlantische relaties stijgt het belang van de verklaring uit boven de inhoud, aldus een diplomaat. Tusk gaf de Amerikaanse president Donald Trump mee dat de VS geen betere bondgenoot dan Europa zullen krijgen.

Trump klaagt steevast over de in zijn ogen te lage defensie-uitgaven in Europa. ''Wij geven veel meer uit aan defensie dan Rusland en net zoveel als China'', aldus Tusk. ''Ik hoop dat u er niet aan twijfelt dat dit een investering is in onze veiligheid. Waardeer je bondgenoten, je hebt er ten slotte niet zoveel.''

Van de 28 EU-landen zijn er 22 lid van de NAVO. Ze zijn volop bezig onderling nauwer samen te werken. Stoltenberg benadrukte dat er geen dubbel werk wordt gedaan, een vrees die in de VS leeft. "De inspanningen van de EU zullen ook de NAVO versterken, en dus onze veiligheid", staat in de verklaring.