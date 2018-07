Minister Slob weer thuis na twee operaties vanwege bacteriële infectie

Zijn woordvoerder laat dinsdag weten dat Slob vrijdag is geopereerd aan twee infectiehaarden. Een in zijn rechterdijbeen en een in zijn linkerpols.

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is weer voldoende hersteld om de behandeling thuis voort te zetten. Naar verwachting heeft hij nog wel enige hersteltijd nodig. Minister Slob bedankt de medewerkers van de Isala Klinieken in Zwolle voor de goede zorg.

Slob moest vanwege zijn infectie enkele debatten in de Tweede Kamer laten schieten. Zo werd hij in het debat over de problemen met examens op VMBO Maastricht vervangen door Ingrid van Engelshoven (Onderwijs). Zij neemt de komende tijd zijn taken waar.