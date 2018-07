Coalitie akkoord over wietproef in meer gemeenten

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover door De Telegraaf.

De uitbreiding lag politiek gevoelig. Het experiment is vooral een wens van D66. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie vrezen sowieso dat het geëxperimenteer geleidelijk de praktijk wordt. Zij vinden dan ook dat het kabinet flink in het voorkomen van drugsgebruik moet investeren.

Onlangs had een commissie geadviseerd het experiment met door de staat gekweekte cannabis in "aanzienlijk meer" gemeenten te houden dan in het regeerakkoord staat. Een proef in hooguit tien gemeenten zou te klein zijn voor "een voldoende representatief onderzoek".

Volgens de commissie is het experiment pas succesvol als "duidelijk is geworden dat een gesloten cannabisketen realiseerbaar is en als de gemeten effecten gunstig zijn, of geen verslechtering laten zien ten opzichte van de thans bestaande situatie".

Vier jaar

In maart maakte het kabinet de eerste plannen voor het wietexperiment bekend. De proef met de gereguleerde wietteelt moet vier jaar gaan duren. Daarna wordt het experiment een half jaar lang afgebouwd totdat de proef helemaal stopt.

De ChristenUnie en het CDA zijn tegen gereguleerde wietteelt, maar gingen tijdens de onderhandelingen akkoord met een experiment. Vooral CU had op een duidelijke einddatum aangedrongen. De partij wilde voorkomen dat de proef eindeloos zou duren en zo sluipenderwijs staande praktijk zou worden.

