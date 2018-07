Nederland stuurt zestig extra militairen naar Afghanistan

Sinds 2015 trainen en adviseren Nederlandse militairen in Mazar-e-Sharif hogere officieren van het Afghaanse leger en de politie. Daarbovenop gaan zo'n zestig voornamelijk commando's en mariniers zich bezighouden met de training van een speciale politie-eenheid, die terrorisme en georganiseerde misdaad gaat bestrijden.

De zestig extra militairen zullen zich voornamelijk gaan bezighouden met het opleiden van Afghaanse commando's. Daarbij werken ze samen met Duitse collega's.

In de periode 2006-2010 waren Nederlandse troepen gelegerd in de Afghaanse provincie Uruzgan, om de veiligheid en stabiliteit aldaar te bevorderen en mee te helpen met de wederopbouw van het land. Vanaf 2007 kreeg die missie echter steeds meer kenmerken van een gevechtsmissie. In totaal kwamen 25 Nederlandse militairen om het leven in Afghanistan.

In de Kamer leven wel zorgen over de gevolgen van de missie voor de paraatheid van de krijgsmacht. Door de terugtrekking uit Mali en verminderde inzet in Irak is er ruimte om de missie in Afghanistan uit te breiden, reageerde minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie.

'Donkere middeleeuwen'

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) ziet het land terugkeren naar de "donkere middeleeuwen" als de buitenlandse militairen vertrekken. Martijn van Helvert van het CDA zei dat "Afghanistan nog niet op zijn eigen benen kan staan". Het Afghaanse volk moet volgens Lilianne Ploumen (PvdA) niet in de steek worden gelaten.

De tegenstanders zien in het sturen van militairen geen oplossing voor de problemen. Volgens Sadet Karabulut (SP) heeft de aanwezigheid van buitenlandse troepen geen veiligheid gebracht. "Er zijn nu meer terroristische groepen actief in Afghanistan dan in 2001." Zij wil inzetten op diplomatie en ontwikkeling van het land. "Het is een eindeloze oorlog zonder winnaar", oordeelde Femke Merel van Kooten van de Partij voor de Dieren.

