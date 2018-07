Rotterdam installeert nieuw stadsbestuur drie maanden na verkiezingen

Het college is een mix van nieuwelingen en ervaren bestuurders. Zo blijven wethouder Adriaan Visser (Haven) en Sven de Langen (Zorg en Sport) in het college.

Anders dan in Amsterdam en Utrecht, zijn er geen landelijk bekende politici als wethouder aangesteld. De bekendste nieuwe wethouder is Bert Wijbenga. Hij was plaatsvervangend korpschef in Amsterdam en is getrouwd met minister Cora van Nieuwenhuizen.

Twee wethouders wonen niet in Rotterdam. Bas Kurvers (VVD) woont in Sliedrecht heeft toegezegd binnen een jaar te verhuizen naar Rotterdam. Michiel Grauss (CU-SGP) woont in Capelle aan den IJssel. Hij is niet van plan te verhuizen, omdat hij deeltijdwethouder is.

Arno Bonte wordt voor GroenLinks wethouder. Hij heeft jaren in de gemeenteraad gezeten.