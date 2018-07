22 leerlingen VMBO Maastricht zijn sowieso gezakt

Voor de overige 332 vmbo'ers gloort er nog hoop, zei onderwijsminister Ingrid van Engelshoven donderdag in de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw stipte wel aan het dat per leerling verschilt hoe groot de opgelopen achterstand is. Maatwerk is de komende tijd het sleutelwoord, benadrukte ze meerdere keren.

Voor de 332 vmbo'ers geldt dat de beslissing uiteindelijk aan hen is. Het is denkbaar dat sommigen zelf concluderen dat de achterstand te groot is en dat ze het jaar liever overdoen.

Achterstand

De leerlingen hebben tot 1 januari de tijd om de achterstand in te halen. Tot die tijd blijven de cijfers van hun centraal eindexamen geldig. SP-Kamerlid Peter Kwint riep de minister op coulant om te gaan met deze deadline en vroeg zich af waarom de cijfers niet een jaar kunnen blijven staan.

Hier leek Van Engelshoven weinig voor te voelen. "Je kunt de datum steeds verder verleggen, maar op een gegeven moet je zeggen: 'je bent helaas gezakt'", aldus de minister.

Zomerschool

Donderdag zijn de individuele gesprekken met de 354 leerlingen afgerond. De meeste leerlingen die kunnen doorgaan, moeten nog tussen de twee en vijf toetsen maken om hun schoolexamens af te sluiten, laat de school donderdag weten.

De pas ingerichte zomerschool van het VMBO Maastricht plant de toetsen samen met de leerlingen. Ook krijgen ze daar extra lessen als begeleiding.

Volgende week woensdag start de eerste toetsperiode. De tweede begint in de week van 20 augustus. Wie langer nodig heeft, krijgt tot eind dit jaar de tijd.

De leerlingen die zijn gezakt, hadden een gemiddelde onder de 5,5.