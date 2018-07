VMBO-bestuurder weigert op te stappen ondanks oproep eigen PvdA

Dat laat hij donderdagmiddag via zijn woordvoerder weten.

Postema zegt een mandaat te hebben van de Raad van Toezicht om te waken over de continuïteit van LVO. "Daar ben ik mee bezig", aldus Postema via zijn woordvoerder. Volgens hem is LVO er meer bij gebaat als hij blijft dan wanneer hij weg zou gaan.

Whatsapp

De PvdA riep de partijgenoot eerder op de dag op te vertrekken. Deze boodschap kwam eerder per ongeluk via WhatsApp naar buiten.

Tweede Kamerlid Lilianne Ploumen wilde via een WhatsApp-bericht aan fractieleider Lodewijk Asscher laten weten dat de positie van Postema niet langer houdbaar is. Maar ze had de boodschap per ongeluk in haar openbare status gezet.

"Lo, we kunnen Postema niet overeind houden", schreef Ploumen in het bericht dat inmiddels is verwijderd. "Iemand moet nu bellen dat hij de eer aan zichzelf moet houden."

Kort na het verschijnen van het bericht heeft Ploumen aan de pers laten weten dat het niet de bedoeling was dat het bericht openbaar zou worden. Maar ze blijft wel achter de woorden staan.

Het standpunt van de PvdA-politicus is na fractieberaad overgenomen, waardoor nu ook Asscher achter een vertrek van Postema staat.

Eindexamens

VMBO Maastricht raakte vorige week in opspraak. De eindexamens van 354 leerlingen van de school zijn vorige maand ongeldig verklaard vanwege allerlei tekortkomingen bij de schoolexamens. Zo bleek dat duizenden toetsen van het schoolexamen niet gemaakt zijn, waardoor leerlingen grote achterstanden hebben opgelopen.

Voor 22 leerlingen is het doek al gevallen. Zij zakten voor hun centrale eindexamen en hun achterstand is dusdanig, dat die niet meer de komende tijd via schoolexamens kan worden ingehaald, werd donderdag bekend.

Postema is, in tegenstelling tot de andere leden van het college van bestuur, niet opgestapt. De afhandeling van de kwestie in Maastricht is Postema al uit handen genomen.

De raad van toezicht van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft Jan Rijkers per direct benoemd tot interim-lid van het college van bestuur. De onderwijsdeskundige wordt verantwoordelijk voor de Limburgse school.

'Bestuurlijk onfatsoen'

De Tweede Kamer heeft er geen goed woord voor over dat de PvdA'er niet zelf opstapt. "Welke plaat heeft deze man voor zijn hoofd?", vroeg VVD-Kamerlid Rudmer Heerema zich donderdag tijdens een Kamerdebat over de kwestie af.

Harm Beertema (PVV) vindt het van "bestuurlijk onfatsoen" getuigen dat Postema tot dusver is blijven zitten. "Als onder jouw verantwoordelijkheid dit soort misstanden plaatsvinden, dan kun je toch niet aanblijven?", aldus SP'er Peter Kwint.

Gedwongen vertrek

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs), die minister Arie Slob wegens ziekte vervangt, is evenmin te spreken over het optreden van Postema. Maar zij is nu niet van plan aan te sturen op een gedwongen vertrek.

Van Engelshoven benadrukt dat eerst een onderzoek naar het bestuurlijk handelen moet zijn afgerond, voordat de minister dwang kan uitoefenen. Dat onderzoek wordt momenteel door de inspectie gedaan.