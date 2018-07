'OM wil dat oud-VVD'er Van Rey bijna 300.000 euro terugbetaalt'

Het gaat om geld dat Van Rey via omkoping en witwassen heeft verdiend, aldus de omroep. Het OM laat in een reactie weten niet in te kunnen gaan op de hoogte van het bedrag. Wel wordt bevestigd dat de zaak tegen Van Rey volgende week dient.

Van Rey werd vorig jaar in hoger beroep tot een jaar voorwaardelijke celstraf veroordeeld wegens corruptie, stembusfraude, lekken van vertrouwelijke informatie en witwassen. Ook mag hij twee jaar lang geen bestuurlijk ambt bij de overheid vervullen.

Van Rey, die voor de VVD gemeenteraadslid, wethouder, Statenlid, Tweede Kamerlid en Eerste Kamerlid was, is tegen de veroordeling in cassatie gegaan.

De VVD heeft Van Rey in 2015 uit de partij gezet.