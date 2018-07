Minister wil VMBO-bestuurder Maastricht nog niet wegsturen

Hoewel minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) een gedwongen vertrek nog te voorbarig vindt, gaf zij wel aan dat zij zelf een andere keuze had gemaakt dan Postema.

Van Engelshoven stipte aan dat de minister inderdaad dwang kan uitoefenen over de positie van een bestuurder, maar pas nadat een onderzoek naar het bestuurlijk handelen is afgerond. Dat onderzoek wordt momenteel gedaan door de inspectie.

PvdA

Veel Kamerleden waren donderdag keihard in hun oordeel over Postema, die in tegenstelling tot de andere leden van het College van Bestuur niet is opgestapt. Postema's partij, de PvdA, hield zich op de vlakte over de positie van de bestuurder en kreeg er om deze reden ook hard van langs.

"Welke plaat heeft deze man voor zijn hoofd?", vroeg VVD-Kamerlid Rudmer Heerema zich hardop af. Harm Beertema (PVV) vindt het van "bestuurlijk onfatsoen" getuigen dat Postema tot dusver blijft zitten. "Als onder jouw verantwoordelijkheid dit soort misstanden plaatsvinden, dan kan je toch niet aanblijven?", aldus SP'er Peter Kwint.

PvdA-Kamerlid Kirsten van den Hul sloot zich niet aan bij de oproepen van haar collega's en zei dat ze niet vooruit wil lopen op het onderzoek naar de misstanden. Dit kwam haar op felle kritiek te staan. "Ongelooflijk dat de PvdA hier deze bestuurder in bescherming neemt", zei CDA-Kamerlid Michel Rog over het standpunt van Van den Hul.

Paul van Meenen (D66) vroeg Van den Hul nog wat voor conclusies er uit het onderzoek zouden kunnen komen, waardoor Postema eventueel wel zou kunnen aanblijven. "Waar het ook fout is gegaan, daar ben je als bestuurder verantwoordelijk voor." Maar Van Den Hul liet zich niet verleiden tot een uitspraak over Postema's toekomst.

Achterstanden

De VMBO in Maastricht is vorige week in opspraak gekomen. Van 354 leerlingen van de school werden de eindexamens vorige maand ongeldig verklaard vanwege allerlei tekortkomingen bij de schoolexamens. Zo bleek dat duizenden toetsen van het schoolexamen niet gemaakt waren, waardoor leerlingen grote achterstanden opgelopen hadden.

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) besloot eind vorige maand al dat de uitslagen van de centrale examens van de leerlingen van VMBO Maastricht tot 1 januari 2019 geldig blijven. Slob is vanwege ziekte niet aanwezig bij het debat en wordt vervangen door minister Van Engelshoven.

De afhandeling van de kwestie in Maastricht is Postema al uit handen genomen. De raad van toezicht van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft Jan Rijkers per direct tot interim-lid van het college van bestuur van VMBO Maastricht benoemd. De onderwijsdeskundige wordt verantwoordelijk voor de Limburgse school.