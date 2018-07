Zieke minister Slob zegt debatten over NPO en problemen rond vmbo-examen af

Slob verontschuldigde zich op Twitter en richtte zich daarbij "vooral" tot de leerlingen uit Maastricht. "Ik heb lang geprobeerd door te gaan, maar vanmiddag werd duidelijk dat het niet verantwoord was nu debat in te gaan. Weet dat er onverminderd hard voor jullie wordt doorgewerkt", aldus de minister.

Hij belooft de Kamer woensdag per brief in te lichten over de laatste stand van zaken. De Kamer hoopt het debat later deze week alsnog te houden, mogelijk op donderdag. Als Slob dan beter is, dan kan met hem worden gesproken. Een andere optie is dat minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) waarneemt voor haar collega.

De Kamer wilde Slob spreken over de misstanden op het VMBO Maastricht. De schoolexamens van 354 leerlingen van de school bleken niet in orde te zijn. Met vereende krachten en respijt van de minister proberen zij de komende maanden alsnog hun diploma te halen. Maar voor de Kamer is de kous nog niet af. Veel partijen hebben nog vragen over het optreden van het schoolbestuur en de onderwijsinspectie.

Het college van bestuur van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) is een zomerschool gestart om de leerlingen van het VMBO Maastricht alsnog voor 31 augustus hun diploma te laten halen.

"Zij kunnen dan zonder studievertraging starten aan hun vervolgopleiding, waar zij ongetwijfeld heel erg naar uitkijken", meldt het LVO dinsdag. Slob besloot eind vorige maand al dat de uitslagen van de centrale examens van de leerlingen van VMBO Maastricht geldig blijven tot 1 januari 2019.

Voor woensdag stond er voor Slob nog een debat op het programma. Dan praat hij met de Kamer over de bezuinigingen op de publieke omroep. Dit debat wordt dus ook uitgesteld.

