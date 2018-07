Kamer past wet aan voor bescherming transgenders en intersekse personen

Volgens D66-Kamerlid Vera Bergkamp worden transgenders en intersekse personen nog vaak achtergesteld: ''Er mag geen twijfel over bestaan dat mensen die niet in een standaard vrouw- of manplaatje passen, beschermd zijn tegen discriminatie.''

Die bescherming is helaas geen overbodige luxe, vindt Kirsten van den Hul (PvdA). Onder transgenders is het werkloosheidspercentage flink hoger dan het gemiddelde. En Nevin Özütok (GroenLinks) spreekt van een startpunt voor het effectiever bestrijden van discriminatie.

Transgender Netwerk Nederland (TNN) is ''dolblij" met het expliciete verbod. ''Transgenders worden weggestuurd uit winkels of geweigerd bij toiletten en sportscholen. Bij het stappen bemoeien uitsmijters zich met hoe ze zich kleden en ontzeggen zelfs de toegang. De wetsaanpassing is dus broodnodig.''

Ook COC Nederland vindt het ''geweldig nieuws". ''De zo belangrijke expliciete wettelijke bescherming is nu binnen handbereik'', aldus voorzitter Tanja Ineke.