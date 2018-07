Rutte sprak met Trump over MH17 en handelsconflict

Rutte heeft erop aangedrongen dat de EU en de VS nadenken over hoe de landen escalatie kunnen voorkomen. Ook "Amerika zal daar verder over nadenken", aldus Rutte.

Maar eerst sneed Rutte de ramp met vlucht MH17 aan, vertelde de premier na afloop van zijn eerste bezoek aan Trump in het Witte Huis. Hij heeft de VS "zeer bedankt" voor de consequente steun bij het onderzoek naar de toedracht. Nederland had de Amerikanen op dit punt niets te vragen, "want Amerika doet al alles wat wij vragen".

Die eensgezindheid ontbrak bij de bespreking van de dreigende handelsoorlog tussen de VS en de EU. Toen was de toon "open en stevig bij tijd en wijle". Maar "dat hoort ook zo", want zo gaat dat volgens Rutte in een familierelatie.

Rutte wees Trump er ook op dat de Amerikaanse export naar Nederland juist groter is dan de import uit Nederland. Tussen de EU en de VS is het omgekeerde het geval, een doorn in het oog van de president. De handel met Nederland levert ook de VS honderdduizenden banen op, zei Rutte. Hij sprak met instemming van Trump de ambitie uit daar een miljoen van te maken.

'Niet positief'

Het was het eerste bezoek van Rutte aan Trump. Voorafgaand aan het gesprek achter gesloten deuren, spraken de twee kort met de pers. Daarbij zei Trump dat de relatie tussen de Verenigde Staten en Nederland "beter dan ooit" is.

Trump begon vrijwel onmiddellijk over de internationale handel. Volgens de Amerikaanse president zijn ze "dicht bij het sluiten van een paar goede handelsdeals". "Althans: eerlijke handelsdeals. Eerlijke handelsdeals voor onze belastingbetalers, onze werknemers en onze boeren.''

De president verwees naar de onenigheid tussen de VS en de Europese Unie over handel en invoerrechten. De onenigheid dreigt uit te lopen op een handelsoorlog. Trump verzekerde dat er binnenkort overleg met de EU volgt en "er iets positiefs" uit zal komen. "En ook als we er niet uit komen, dan is dat ook positief", aldus Trump.

Dat sprak Rutte tegen: "Nee, dat is niet positief. We moeten eruit komen."

De premier wees vervolgens juist op het aantal banen dat de handel tussen de VS en Nederland oplevert. Zijn doel is "om dat te verhogen". Hij stelde dat "er zo veel mogelijkheden zijn voor de VS en Nederland om meer te doen" voor het versterken van elkaars economie.

De Nederlandse minister-president wees Trump er ook op dat de Amerikaanse export naar Nederland juist groter is dan de import uit Nederland. Hij vroeg Trump zelfs plagerig "wat hij eraan gaat doen om dat handelstekort op te heffen''.

'Met respect'

Het gesprek verliep niettemin "met respect'', aldus Rutte. Ook omdat "we allebei een business-achtergrond hebben, dat we allebei op een vrij zakelijke manier kijken", denkt hij. De premier hamerde erop dat het ook "veel zinvoller is dat we samen kijken wat we op dit punt kunnen doen ten aanzien van China''.

Rutte wil niet zeggen of hij het heeft opgenomen voor de EU, die volgens Trump zou zijn opgericht om van de VS te profiteren. Trump zou de premier in ieder geval niet hebben aangeboden om afscheid te nemen van de EU en een apart handelsakkoord met de VS te sluiten. Dat overkwam volgens The Washington Post de Fransen eerder wel.

Het kan ook allebei, stelt Rutte: samenwerken met de EU én met Nederland. De premier wees Trump erop dat de handel met Nederland honderdduizenden banen oplevert. Hij sprak met instemming van de president de ambitie uit daar een miljoen van te maken.

Amerikaanse douaniers naar Schiphol

Ook op het gebied van veiligheid kan de VS Nederland helpen, denkt Rutte. Zo is volgens de premier de komst van Amerikaanse douaniers naar Schiphol dichterbij gekomen. De bedoeling is dan dat zij op Schiphol paspoorten gaan controleren van reizigers naar de Verenigde Staten.

De Amerikanen hebben positief gereageerd op die Nederlandse wens, aldus Rutte, en er is "afgesproken de volgende stappen te zetten''.

Het kabinet wil de paspoortcontrole door de Amerikaanse douane al geruime tijd graag naar Schiphol halen, omdat het reizigers een controle op Amerikaanse bodem en dus veel tijd scheelt. Schiphol wordt daardoor ook aantrekkelijker voor reizen naar de VS.

Maar vooral regeringspartij D66 heeft bedenkingen bij het plan. De partij vreest dat Nederland zich zo verplicht mee te werken aan Trumps omstreden inreisverbod voor moslimlanden. Rutte benadrukt dat de regeling "de toets van de Nederlandse wet'' moet kunnen doorstaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!