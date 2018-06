Leerlingen VMBO Maastricht zeker tot woensdag in onzekerheid

Uit een mail die de school vrijdag aan de ouders van de leerlingen heeft gestuurd, blijkt dat de externe examencommissie verwacht uiterlijk dinsdag aan het einde van de dag een compleet beeld te hebben. "Waarna wij als school de individuele plannen van aanpak kunnen afronden."

Maandag krijgen de scholieren te horen wanneer ze op gesprek kunnen komen.

In een brief die de ouders woensdag van de school kregen, stond dat de externe examencommissie vrijdag al een bindende uitspraak over de schoolexamens zou doen. Daarna zou de school voor elke leerling een plan van aanpak maken en zouden leerlingen uiterlijk maandag weten wat dat voor hen betekent. Maar in de vrijdag verstuurde mail van de school staat dat de leerlingen tot woensdag of donderdag moeten wachten.

Ouders reageren boos. "Onacceptabel dat gesprekken nog verder naar achter zijn verplaatst", reageert een van hen op Facebook. "Ze blijven schuiven", schrijft een ander. "Ja tuurlijk! We wachten nog even een weekje", reageert weer een andere ouder. Het gesprek duurt volgens de ouders maar een kwartier.

Ongeldig verklaard

De schoolexamens van de 354 Maastrichtse vmbo'ers werden ongeldig verklaard nadat grove tekortkomingen bij de schoolexamens waren geconstateerd. Eigenlijk hadden de leerlingen daarom niet toegelaten mogen worden tot het centrale schriftelijke eindexamen.

Maar dat blijft geldig, mits de leerlingen vóór 1 januari alles wat ze hebben gemist voor hun schoolexamen inhalen.

