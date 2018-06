Burgemeesterschap Amsterdam 'groot voorrecht' voor Halsema

"De gemeenteraad van Amsterdam heeft besloten mij voor te dragen als burgemeester van Amsterdam. Dat maakt me blij, trots en nederig", zegt de voormalige GroenLinks-leider in een donderdag verschenen verklaring. "Het is een groot voorrecht om mijn stadgenoten de komende jaren in deze rol te mogen dienen."

De tijd tot haar formele benoeming door het kabinet zegt ze te gaan gebruiken om zich voor te bereiden op haar nieuwe verantwoordelijkheid. "Met alles wat ik kan bieden, zal ik me inspannen om burgemeester van alle Amsterdammers te zijn", aldus Halsema.

Halsema wordt waarschijnlijk in de zomer geïnstalleerd.

De gemeenteraad besloot haar woensdagavond voor te dragen, na urenlange geheime beraadslagingen. Zij wordt de opvolger van burgemeester Eberhard van der Laan, die op 5 oktober is overleden. Halsema wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van de hoofdstad.

Gezichtsbepalend

De voormalige partijleider van GroenLinks was jarenlang een gezichtsbepalende politicus in Den Haag. Tussen 1998 en 2010 zat Halsema in de Tweede Kamer, vanaf 2002 als fractievoorzitter.

"Femke Halsema is beslist en verbindend. Ze kent de stad, de verschillende lagen van de samenleving, de problemen en de uitdagingen door en door", stelde Johnas van Lammeren namens de vertrouwenscommissie die de sollicitatiegesprekken namens de raad heeft gevoerd.

"Ze ziet op een inspirerende manier de kansen en mogelijkheden in Amsterdam en ook de kwetsbaarheid", aldus Van Lammeren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!