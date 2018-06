Leerlingen VMBO Maastricht hoeven examens niet over te doen

Dat schrijft minister Arie Slob (Onderwijs) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De eindexamens van 354 Maastrichtse vmbo'ers zijn ongeldig verklaard, nadat er allerlei tekortkomingen bij de schoolexamens waren geconstateerd.

Slob ontving dinsdag een groep vmbo'ers op zijn ministerie om hun verhaal aan te horen. Hij beloofde snel met duidelijkheid te komen en "knetterhard" aan de slag te gaan om de gedupeerde leerlingen alsnog aan een diploma te helpen.

De minister heeft laten onderzoeken of de centrale examens in april en mei volgens de regels zijn afgenomen. Het college dat over de eindexamens gaat, heeft nu vastgesteld dat die netjes zijn afgenomen. Daarom wijkt Slob nu af van de examenregels.

Uniek

Volgens de minister en de Inspectie van het Onderwijs is het nodig om van de regels af te wijken, omdat de situatie uniek is en de leerlingen zo "min mogelijk de dupe moeten zijn van het wanbestuur van de school".

De leerlingen hoeven daardoor het eindexamen niet over te doen en kunnen zich helemaal richten op het alsnog in orde brengen van de schoolexamens. "Dat is geen garantie op succes, maar het biedt leerlingen in elk geval de kans om hun diploma alsnog te halen", schrijft het ministerie.

Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om alle vakken af te ronden en zullen na de zomer nog examens moeten doen. Slob wil dat zij alvast aan een vervolgopleiding kunnen beginnen.

Maastricht

De gemeente Maastricht is blij met het besluit van de onderwijsminister. "Hiermee doet de minister recht aan de gedupeerde leerlingen van het VMBO. Zij zijn immers de dupe van een falend systeem'', reageert de Maastrichtse wethouder Bert Jongen.

"Ik ben erg blij dat het leed van de vmbo-leerlingen op deze manier ietwat verzacht wordt. Nu is het vervolgens belangrijk dat de leerlingen snel duidelijkheid krijgen over welke schoolexamens nog gemaakt moeten worden, zodat zij hun toekomstplannen en vervolgopleidingen kunnen oppakken."

Het VMBO Maastricht geeft uiterlijk maandag duidelijkheid aan de 354 individuele leerlingen en hun ouders of en voor welke vakken ze hun schoolexamens moeten overdoen. Zo laat de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs LVO weten.

"In de brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd staat dat de inspectie vandaag tot een oordeel moet komen. Dit oordeel is nog niet voldoende concreet per leerling. Na vandaag moet een externe examencommissie de uitkomsten beoordelen. Zij doen naar verwachting vrijdag een bindende uitspraak. Daarna kunnen wij als school voor elke individuele leerling een plan van aanpak maken.''

Niet gemaakt

Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat duizenden toetsen voor het schoolexamen niet zijn gemaakt. Daarom hadden leerlingen grote achterstanden opgelopen, nog voordat de centrale examens waren begonnen. "Ze misten daardoor belangrijke delen van de leerstof. De school is dringend aangeraden om de leerlingen te helpen de stof alsnog onder de knie te krijgen."

Minister Slob begrijpt de ophef en "realiseert zich dat de onzekerheid voor leerlingen verschrikkelijk is". Hij is echter blij dat de inspectie heeft ingegrepen en zo heeft voorkomen dat kinderen met een incompleet diploma en met te weinig kennis naar het mbo gaan.

"We moeten ervoor zorgen dat het diploma van de leerlingen van VMBO Maastricht evenveel waard is als een diploma van een andere school."

