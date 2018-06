Slob wil 'knetterhard' werken voor gedupeerde leerlingen VMBO Maastricht

Slob ontving dinsdag een groep vmbo'ers op zijn ministerie om hun verhaal aan te horen. Hij verzekerde dat hij hen "zo snel mogelijk duidelijkheid" wil geven.

De eindexamens van 354 Maastrichtse vmbo'ers werden ongeldig verklaard nadat er allerlei tekortkomingen bij de schoolexamens waren geconstateerd. Enkele gedupeerde vmbo'ers spraken kort met Slob over hun lastige parket.

Dat gesprek ging "heel goed", zegt leerling Romy Winands. "Het is ietsje duidelijker geworden voor ons allemaal. We wachten op het goede nieuws dat we uiteindelijk ons diploma gaan krijgen."

Slob verzekerde de leerlingen "dat we knetterhard gaan werken om ervoor te zorgen dat jullie straks met een volwaardig diploma van school kunnen en dat jullie niet een heel jaar over moeten doen".

Na hun gesprek op het ministerie trokken de scholieren door naar de Tweede Kamer, waar ze werden ontvangen door Tweede Kamerleden Paul van Meenen (D66), Harm Beertema (PVV), Michel Rog (CDA) en Peter Kwint (SP), die onderwijs in hun portefeuille hebben.

Vlaggen

De vijftig scholieren en tien begeleiders hadden vlaggen van de school bij zich. Op een ervan staan de namen van alle leerlingen van wie het eindexamen ongeldig is verklaard. Een andere vlag droeg de tekst 'Minister Slob kom voor ons op'.

De scholieren waren in eerste instantie van plan het Vragenuur in de Tweede Kamer bij te wonen, maar daar komt het onderwerp dinsdag niet aan bod. De Tweede Kamer debatteert donderdag om 23.00 uur over de kwestie.

Kamerlid Paul van Meenen (D66) vroeg het debat dinsdag aan, maar toen moest nog duidelijk worden wanneer het zou worden ingepland. Uit de Kamer was brede steun voor de aanvraag en ook werd al duidelijk dat het zou worden gehouden voor het zomerreces van de Kamer, dat eind volgende week begint.

Momenteel wordt per leerling bekeken hoe groot de tekortkomingen bij de schoolexamens zijn en of die opgelost kunnen worden. Slob zei maandag dat het niet uitgesloten is dat het cijfer dat leerlingen voor het centraal eindexamen haalden toch blijft staan. Het ministerie hoopt woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

