Rutte toch wel op hoogte gebracht van belastingdeal met bedrijf

PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher vroeg Rutte vorige week of hij, zonder op specifieke gevallen in te gaan, weet had van dergelijke vaststellingsovereenkomsten. Bij dergelijke overeenkomsten krijgen bedrijven vooraf duidelijkheid over hoeveel belasting moet worden afgedragen. De minister-president antwoordde ontkennend op Asschers vraag.

Rutte geeft nu toe dat dit "voorbarig" was. Uit navraag blijkt namelijk dat het ministerie van Financiën wel over een aan de premier gericht stuk beschikt waarin zo'n belastingdeal met een bedrijf is omschreven.

De premier haalde zich vorige week de woede van de oppositie op de hals, omdat hij niet kwam opdagen bij het Vragenuur om vragen over een deal met Shell te beantwoorden.

Shell

Trouw berichtte dat Shell een belastingvoordeel van 7 miljard euro van de Nederlandse fiscus heeft gekregen. Hoogleraar Belastingrecht Jan van de Streek van de Universiteit van Amsterdam zette in de krant al grote vraagtekens bij de juridische houdbaarheid van de afspraak tussen de Belastingdienst en Shell.

Volgens Van de Streek lijkt de afspraak in strijd met de Wet op de dividendbelasting en is er sprake van belastingontwijking.

Afschaffing

Het kabinet wil de dividendbelasting per 2020 helemaal afschaffen. Dat was een vurige wens van vooral Shell en Unilever, zo bleek later.

Dividend is de winst die beursgenoteerde bedrijven aan hun aandeelhouders uitkeren. Nederlandse aandeelhouders kunnen de afgedragen belasting over dividend via de Belastingdienst terugkrijgen.

Dit maakt de afschaffing van de dividendbelasting vooral een voordeel voor buitenlandse aandeelhouders in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. GroenLinks heeft de Algemene Rekenkamer opgeroepen te onderzoeken wat de effecten zijn van een afschaffing van de taks.

Debat

De maatregel, die in geen enkel verkiezingsprogramma stond, verscheen toch in het regeerakkoord. De ingreep die de schatkist jaarlijks geen 1,4 miljard, maar 1,6 miljard euro zou kosten, blijft het kabinet en de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU achtervolgen.

Het leverde Rutte onlangs nog een breed gedragen motie van afkeuring op, vanwege zijn rol in de zoektocht naar de omstreden memo's die tijdens de formatie zijn gebruikt.

Rutte en de coalitiepartijen beweerden eerder dat er geen memo's bestonden of dat zij zich het bestaan ervan niet konden herinnerden. Maar die memo's bleken er toch te zijn.

