Den Haag biedt lokale politici hulp bij geweld

Het ondersteuningsteam zal bestaan uit ervaren (oud-)politici en onafhankelijke experts op het gebied van nazorg, integriteit en beveiliging. Zij kunnen hun ervaring en kennis delen en lokale politici adviseren als ze met agressie en geweld te maken hebben.

Om de weerbaarheid van het lokale bestuur te vergroten, wordt extra ingezet op bewustwording, opleiding en oefening. Ook wil minister Kajsa Ollongren aantredende burgemeesters risicoanalyses aanbieden, zodat ze hun eigen veiligheid en die van de omgeving in kaart kunnen brengen.

Vorig jaar kreeg 29 procent van de politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen vanuit hun functie te maken met agressie of geweld. Dat is 2 procent meer dan in 2016, blijkt uit nieuw monitoronderzoek.

Het aandeel politieke ambtsdragers dat zich laat beïnvloeden door geweld en agressie is wel afgenomen. Het percentage daalde van 24 procent naar 15 procent bij gemeenten.

Omdat de slachtoffers vaak vinden dat het incident te klein is of dat agressie bij hun functie hoort, wordt in veel gevallen geen aangifte gedaan. Ollongren wil dat van alle incidenten melding bij de politie wordt gemaakt. ''Elke vorm van bedreiging of ongewenste beïnvloeding, vind ik onacceptabel.''