'Aboutaleb extra beveiligd na ernstige doodsbedreiging'

De doodsbedreiging kwam op donderdag 14 juni binnen na een raadsdebat, meldt de NOS.

De burgemeester vertelde over de bedreiging in het NOS-WK-programma Studio Rusland. ''Het was naar aanleiding van een debat met DENK over Pegida. Ik had besloten Pegida niet te verbieden maar gewoon te laten demonstreren. En diezelfde middag liep er een ernstige doodsbedreiging binnen."

Bronnen zeggen tegen de NOS dat de bedreiging kwam uit Turkse hoek.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!