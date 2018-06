Dekker, Sorgdrager en De Hoop Scheffer krijgen eretitel minister van Staat

Premier Mark Rutte maakte de benoeming vrijdag bekend.

De benoeming van twee vrouwen is bijzonder. Tot op heden zijn maar twee vrouwen minister van Staat geweest. Dat waren oud-minister Marga Klompé in de jaren zeventig en tachtig, en veel later gewezen vicepremier Els Borst.

Meestal valt de titel toe aan gelouterde politici met een lange staat van dienst. Nu zijn dat oud-premier Wim Kok, voormalig vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink en de oud-ministers Frits Korthals Altes, Jos van Kemenade en Hans van den Broek.

De club met deze eretitel werd de afgelopen jaren kleiner door het overlijden van Els Borst (2014) en Ruud Lubbers (2018).

Rutte wilde niet veel kwijt over hoe de benoemingen tot stand zijn gekomen, wel zei hij dat de ministers van Staat de regering kan bijstaan in tijden van crises. "Je zoekt mensen die geen hoofdfunctie hebben, maar wel maatschappelijk verankerd zijn en een brede maatschappelijke staat van dienst hebben", aldus Rutte.

Schipholbrand

Dekker (VVD) was van mei 2003 tot september 2006 minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) onder minister-president Balkenende. Nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) het rapport over de brand in het cellencomplex van Schiphol had gepubliceerd, trad ze af. Bij de brand kwamen elf illegale gedetineerden om.

Sorgdrager (D66) was minister van Justitie in de periode van augustus 1994 tot augustus 1998. Op dat moment was Kok minister-president.

De Hoop Scheffer was in de jaren negentig politiek leider van het CDA en onder premier Jan Peter Balkenende minister van Buitenlandse Zaken. Daarna was hij secretaris-generaal bij de NAVO.