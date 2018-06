Kabinet houdt vast aan verhuizing van mariniers naar Vlissingen

Onder de mariniers is veel weerstand tegen het vertrek uit de Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De commandant van het Korps Mariniers waarschuwde onlangs dat de uitstroom onder de mariniers nog vele malen groter zal worden als de verhuizing naar Zeeland doorgaat.

Al in 2012 is tot de verhuizing besloten, maar de laatste tijd wordt de weerstand bij de mariniers steeds duidelijker. De meeste mariniers wonen in de buurt van de kazerne en willen vanwege hun gezin niet verhuizen.

Een deel van de Kamer wil pas op de plaats maken. Voor regeringspartij D66 staat het besluit weer ter discussie. De PVV'er Emiel van Dijk wil "serieus onderzoek" of het onderkomen in Doorn kan worden opgeknapt. Isabelle Diks (GroenLinks) wil een pauze in het aanbestedingsproces van de nieuwe kazerne.

"Dit proces stoppen kan zomaar niet", aldus Visser. Stoppen zal leiden tot claims van tientallen miljoenen euro's en lost het probleem van de huisvesting volgens haar niet op. Er werd gekozen om Doorn te verlaten omdat het daar te klein is en er geen mogelijkheden tot uitbreiding zouden zijn.

Oplossingen

De bewindsvrouw gaat op zoek naar oplossingen. Zo worden de faciliteiten voor de nieuwe kazerne nog eens onder de loep genomen. Volgens de mariniers worden op dat terrein niet alle beloftes nagekomen. Visser praat al met Zeeland over meer oefenterreinen.

Verder onderzoekt Defensie nog waarom momenteel meer mariniers dan verwacht het korps verlaten. Dat baart Visser ook zorgen. Op verzoek van de Kamer krijgt die ook nog eens een overzicht van het "financiële plaatje" van de nieuwe kazerne, die begin 2022 in gebruik moet worden genomen.